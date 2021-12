Prédictions de prix Biconomy : où une liste Coinbase prendra-t-elle la crypto BICO ?

Biconomie (CCC :FCOM-USD), l’une des plus grandes crypto-monnaies canadiennes au monde, est au milieu d’une correction majeure. En effet, la crypto BICO est en baisse de près de 50% aujourd’hui alors que son récent Coinbase (NASDA :PIÈCE DE MONNAIE) la liste n’a pas pu le garder longtemps. Les prévisions de prix de la biconomie sont chaudes aujourd’hui, car la crypto devient progressivement un moyen d’entrée bon marché dans un titan potentiel du métaverse.

Biconomy a profité de «l’effet Coinbase» après avoir été cotée à la bourse massive le 1er décembre. En effet, la crypto a vu son prix d’inscription de 5 $ monter en flèche jusqu’à son plus haut niveau historique de 21 $ un jour plus tard. Cependant, il semble que la fête soit maintenant terminée. Le BICO chute rapidement aujourd’hui et il est actuellement redescendu à 7,47 $ par jeton.

BICO cherche à résoudre plusieurs problèmes de procédure qui empoisonnent les transactions blockchain. Le réseau d’infrastructure Biconomy utilise des kits de développement de logiciels conviviaux et des API qui permettent même aux novices en cryptographie d’interagir facilement avec d’autres blockchains. De plus, le site Web du projet commente l’objectif :

« Les applications Web3 sont aujourd’hui confrontées à des obstacles majeurs à l’adoption par les utilisateurs sous la forme d’une intégration et d’une expérience de transaction terribles. Il existe différents goulots d’étranglement dans l’expérience de transaction : Nécessité de payer des frais d’essence à chaque fois que l’utilisateur utilise votre application. Les utilisateurs ne peuvent payer qu’en ETH, qu’ils n’ont peut-être pas à ce moment-là. Ou l’utilisateur peut ne pas vouloir dépenser son investissement ETH. Les nouveaux utilisateurs ont un processus d’intégration long et compliqué… Notre objectif est de simplifier les transactions en gérant les complexités liées à la blockchain sous le capot.

BICO semble avoir un bel avenir dans la prochaine génération de développement Web. Cependant, voyons si les experts s’entendent sur la façon dont cela affectera son prix.

Prédictions de prix biconomie : perspectives optimistes en désaccord avec la baisse d’aujourd’hui

Il convient de noter qu’avec un crypto aussi nouveau que BICO, d’autant plus qu’il n’a été ajouté que récemment à de nombreux échanges majeurs, son prix restera probablement volatil.

Les analyses techniques de DigitalCoinPrice font augmenter le BICO à court terme et connaissent une croissance constante à long terme. Il prévoit un prix de 13,07 $ d’ici un an et de 15,70 $ après deux ans. PricePrediction est également haussier sur BICO. La plate-forme a un objectif de prix 2022 de 11,44 $ et un objectif 2023 de 17,12 $, sur la base d’une analyse technique. Gov Capital pense que la Biconomie est destinée à monter en flèche. D’ici un an, il estime que le jeton s’élèvera à 41,07 $. D’ici deux ans, il a fixé un objectif de prix de 73,38 $, et après cinq ans, il pourrait atteindre 150,60 $

