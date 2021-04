Prédictions de prix Bitcoin: BTC atteindra 95K $ d’ici 2022? 130 000 $ par …?

Pionnier de la crypto-monnaie Bitcoin (CCC:BTC-USD) a flirté avec le niveau de prix de 60000 $ cette semaine, ce qui a poussé les investisseurs du monde entier à se poser la même vieille question: où ira le BTC-USD à partir d’ici? Les objectifs de prix vont du conservateur au presque ridicule, mais il convient de rappeler que les prix actuels d’environ 59 500 $ semblaient autrefois absurdes.

Alors que ce cryptotoken avait déjà atteint 61000 dollars à la mi-mars, il s’échangeait à 52000 dollars le 25 mars avant de remonter pour s’échanger autour de 59500 dollars aujourd’hui. Les prix du Bitcoin ont brièvement dépassé 60000 $ en trading hier soir avant de baisser avant l’ouverture du marché.

Ces types de fluctuations de prix pourraient effrayer les investisseurs potentiels loin de cette pièce, jusqu’à ce que vous vous souveniez que BTC-USD a cédé 12000 $ de valeur en une seule semaine en février avant de récupérer cette perte et plus encore.

Bien qu’il soit probablement prudent de supposer que la plupart des investisseurs en bitcoins n’ont pas peur d’un peu de volatilité en échange d’un potentiel de croissance, la baisse de la volatilité du BTC-USD en fait partie. JP Morgan les analystes voient une acceptation institutionnelle accrue de la crypto-monnaie en tant qu’actif à faible corrélation.

Le catalyseur potentiel d’un fonds négocié en bourse de bitcoin (ETF) se profile également à l’horizon, et avec lui, le potentiel d’un énorme afflux de commerçants de détail achetant des bitcoins via des véhicules d’investissement.

Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Bitcoin:

Premièrement, JP Morgan a fixé un objectif de prix à long terme BTC-USD non daté de 130000 $. Cet objectif est basé sur l’hypothèse que le bitcoin verra sa volatilité continuer à converger avec la volatilité de l’or. Cet objectif de prix a été révisé à la baisse par rapport à un objectif précédent de 146 000 $, pour correspondre à une baisse du prix de l’once troy d’or. Le BTIG a récemment lancé la couverture de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) avec une note «d’achat» et une prévision de prix du bitcoin de 95 000 $ d’ici la fin de 2022. À l’instar de JP Morgan, les analystes de BTIG considèrent le bitcoin comme analogue à l’or et considèrent l’action MSTR comme un bon moyen pour les investisseurs d’obtenir une exposition. En utilisant un modèle stock-flux, Pantera Capital prédit que le BTC-USD grimpera jusqu’à 115 000 $ d’ici la fin de l’été 2021. Danny Scott, PDG de l’échange crypto CoinCorner, a récemment prédit que le bitcoin grimperait jusqu’à 83 000 $ d’ici la fin d’avril, citant la loi des moyennes et la croissance historique du BTC-USD au cours du même mois les années précédentes. L’analyste Peter Brandt, qui avait précédemment prédit la correction de 2018 en BTC-USD, a déclaré à CoinDesk TV qu’il voyait le bitcoin passer de 180000 USD à 200000 USD d’ici le troisième ou le quatrième trimestre de 2021. Brandt a poursuivi en décrivant l’investissement dans le BTC-USD comme un » pari binaire. » Enfin, un rapport de Wave Financial a une prévision de prix Bitcoin de 400 000 $ d’ici la fin de 2025. Cette prédiction utilise également un modèle stock-flux, qui, selon la société, prédisait avec précision le mouvement des prix BTC-USD de mars 2019 à février 2021.

