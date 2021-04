Prédictions de prix Bitcoin (BTC): Bitcoin reviendra-t-il à 60 000 $? Ou à 0 $?

Il semble que l’explosion haussière des cryptos soit terminée, ou au moins ralentie. La vapeur d’Altcoin crache, et il n’y a pas de meilleur signifiant que les prix stagnants Dogecoin (CCC:DOGE-USD) a vu ses propres vacances hier. Maintenant, les géants frappent les murs de briques, y compris l’omnipotent Bitcoin (CCC:BTC-USD). La principale monnaie numérique a connu quelques difficultés ces derniers jours, et un nouvel avertissement de JPMorgan jette à nouveau la pièce dans la tourmente et entrave les prévisions de prix du Bitcoin (BTC).

Dimanche a vu une baisse importante des prix du Bitcoin. L’auteur de cet accident aurait été une panne de courant dans la région du Xinjiang en Chine, un énorme centre minier de crypto-monnaies. La question de savoir si la panne a causé ou non la baisse du taux de hachage qui a conduit à la vente est à débattre. En fait, les analystes se sont affrontés à ce sujet depuis lors.

Quoi qu’il en soit, le prix a encore chuté à 50 000 $ contre des sommets de 65 000 $.

Les poinçons continuent d’atterrir sur la crypto cette semaine. Le président Joe Biden et son administration travaillent apparemment avec la SEC sur la réglementation de la crypto-monnaie. Ce n’est pas un bon aperçu de la classe d’actifs, car une répression cryptographique pourrait continuer à dévaster une industrie qui est passée de la course à la boiterie du jour au lendemain. Un autre coup dur vient de JPMorgan, dont le rapport sur Bitcoin suggère que si la monnaie ne peut pas dépasser sa moyenne mobile de 60000 dollars sur 50 jours, les signaux d’élan se détérioreront. Le rapport suggère une vision baissière du Bitcoin s’il ne parvient pas à se remettre de la crise du week-end.

Une flopée de mauvaises nouvelles abaisse les prévisions de prix du Bitcoin (BTC)

Tous les analystes ne sont pas encore nécessairement baissiers sur Bitcoin; certains ont simplement abaissé leurs attentes. Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Bitcoin (BTC):

L’Agence de prévision économique reste solide dans ses prévisions même face à l’adversité Bitcoin. Le site s’attend à ce que BTC continue à atteindre la barre des 100000 dollars d’ici décembre. DigitalCoinPrice a abaissé sa prévision haussière à un prix encore très positif de 86000 $ d’ici la fin de l’année. InvestingCube s’attend à ce que les investisseurs achètent la baisse et prédit que la BTC se redressera et reprendra bientôt sa tendance haussière. Altcoin Buzz prédit que tant que les prix se maintiendront au-dessus de 50000 USD, nous pourrions voir la valeur de la devise battre les records précédents et continuer au-delà de 70000 USD.

