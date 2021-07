Prédictions de prix Bitcoin et Bitcoin Cash : | Invezz

La forte remontée des prix du Bitcoin (BTC/USD) et du Bitcoin Cash (BCH/USD) s’est accélérée après une série de nouvelles positives sur les monnaies numériques. Bitcoin est passé à plus de 39 000 $, tandis que Bitcoin Cash a atteint plus de 500 $. Les deux ont une capitalisation boursière de plus de 719 milliards de dollars et 9,53 milliards de dollars, respectivement.

Catalyseurs de l’essor du Bitcoin et du Bitcoin Cash

Les prix du Bitcoin et du Bitcoin Cash se sont redressés au cours du week-end après divers catalyseurs. Premièrement, le nombre de cas de Covid a augmenté dans le monde et de nombreux pays envisagent désormais davantage de restrictions. Aux États-Unis, Anthony Fauci a déclaré que l’administration Biden envisageait d’ajouter un nouveau mandat de masque même parmi les personnes vaccinées. D’autres pays comme l’Allemagne et la France envisagent ces restrictions.

En théorie, une résurgence du virus devrait être une mauvaise nouvelle pour les prix des crypto-monnaies. Pourtant, il y a une doublure argentée à la situation. En effet, les affaires qui refont surface pousseront davantage de banques centrales à adopter une attitude attentiste avant de commencer à s’adapter.

En fait, le marché obligataire américain anticipe un relâchement prolongé au fur et à mesure que les affaires s’accumulent. Le rendement des obligations à 10 ans est tombé à 1,245%, tandis que le rendement à 30 ans est tombé à 1,88%. La Réserve fédérale commencera sa réunion mardi et rendra son verdict final mercredi.

Deuxièmement, les prix du BTC et du BCH augmentent à mesure que les investisseurs retournent dans l’industrie de la cryptographie. En témoigne le volume total sur les principales bourses. Les données compilées par CoinMarketCap montrent que le volume total a augmenté ces derniers jours.

Le volume sur 24 heures sur Binance a augmenté de plus de 63% pour atteindre plus de 25,7 milliards de dollars, tandis que sur Coinbase, il a augmenté de plus de 116% pour atteindre plus de 3,5 milliards de dollars. De même, le volume spot sur Huobi et Kraken a augmenté de plus de 100% au cours des dernières 24 heures. La même tendance s’est produite sur les principaux échanges DEX tels que Uniswap, PancakeSwap et MDEX.

Troisièmement, le prix du Bitcoin est à la hausse après les récentes nouvelles positives d’Elon Musk, qui a réitéré qu’il était encore loin de la pièce. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Amazon commencera à accepter Bitcoin d’ici la fin de l’année.

Analyse du prix du Bitcoin

Tableau des prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC a formé un modèle en coin descendant. En analyse technique, ce schéma est généralement un signe haussier. Il s’est déplacé au-dessus de la partie supérieure au cours du week-end dans un environnement à volume élevé. Il a également dépassé les moyennes mobiles de 50 et 100 jours. Par conséquent, il est possible que le prix du Bitcoin dépasse bientôt 40 000 $.

Prévision de prix Bitcoin Cash

Tableau des prix Bitcoin Cash

Le graphique journalier montre que le prix du Bitcoin Cash a formé un modèle à double fond à 382 $. Son décolleté était à 546 $. Lundi, la devise est passée au niveau de retracement de 78,6%. Contrairement au prix du BTC, il reste inférieur à la moyenne mobile à 50 et 100 jours. Par conséquent, la pièce est susceptible d’émerger plus haut alors que les investisseurs ciblent le prochain support clé à 747 $, qui se situe au niveau de retracement de 61,8%.

