Prédictions de prix Bitcoin Gold (BTG): où les problèmes de confidentialité prendront-ils la fourchette Bitcoin?

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a subi un contrecoup cette semaine grâce à la traque du ministère américain de la Justice Colonial Pipeline une rançon. Les craintes concernant le niveau de confidentialité de la devise alimentent certaines prises de position baissières et les investisseurs recherchent quelque chose de nouveau. Bitcoin Or (CCC :BTG-USD) est l’un des grands gagnants de cette nouvelle préoccupation. Maintenant, les investisseurs réclament des prévisions de prix Bitcoin Gold (BTG) car ils se demandent jusqu’où il peut aller.

L’attaque de Colonial Pipeline par la société de piratage DarkSide a conduit Colonial à payer une rançon de près de 5 millions de dollars en Bitcoin. Cependant, moins d’un mois plus tard, le FBI a récupéré 2,3 millions de dollars de cette rançon auprès des pirates. La nouvelle, bien que considérée comme une victoire pour le gouvernement, est considérée comme une perte pour Bitcoin.

Certains investisseurs sont convaincus que la facilité du gouvernement à récupérer la rançon est une preuve suffisante que Bitcoin n’a pas la sécurité qu’ils pensaient avoir.

Cue la recherche d’un Bitcoin plus sécurisé. Les investisseurs semblent canaliser leurs fonds dans différentes fourchettes Bitcoin qui donnent la priorité à la sécurité et à la décentralisation. L’une de ces fourchettes Bitcoin, Bitcoin Gold, enregistre ainsi de gros gains sur la séance de négociation d’aujourd’hui. Le volume des transactions de BTG a augmenté de plus de 210% et le prix de la pièce a augmenté de 28%.

Les prévisions de prix du Bitcoin Gold (BTG) deviennent haussières

La nouvelle de la récupération de la rançon peut être mauvaise pour BTC, mais elle fait des merveilles pour BTG. À mesure que les échanges augmentent, les analystes se demandent jusqu’où la pièce peut monter.

Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Bitcoin Gold (BTG):

L’Economy Forecast Agency pense que BTG peut clôturer 2021 avec des sommets décents. Le point de vente prévoit un sommet de 73 $ pour BTG en décembre de cette année. Ils voient la pièce tomber dans des moments difficiles en 2022, retombant à un plancher d’environ 53 $. WalletInvestor est beaucoup plus optimiste que cela. Le point de vente fixe BTG pour une valeur de plus de 131 dollars d’ici juin 2022. DigitalCoinPrice pense que BTG peut terminer l’année en force, approchant la barre des 100 dollars d’ici la fin de 2021 et la franchissant en 2022.

