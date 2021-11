Prédictions de prix Bitcoin : où ira BTC après avoir chuté en dessous de 60 000 $ ?

Les fans de crypto-monnaie n’ont pas vraiment passé une bonne semaine. Depuis le 11 novembre Bitcoin (CCC :BTC-USD) a perdu 10 % de sa valeur alors que Ethereum (CCC :ETH-USD) a baissé de 14 %. La baisse des prix de Bitcoin fait suite à sa mise à niveau Taproot, qui a eu lieu le 14 novembre. La mise à jour a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que des mesures de confidentialité accrues, des frais de transaction inférieurs et une fonctionnalité améliorée de contrat intelligent.

Après avoir atteint un sommet historique de 69 134 $ le 9 novembre, le prix du Bitcoin a ensuite baissé de 16% pour atteindre 57 900 $ aujourd’hui. DecenTrader explique que cette baisse de prix a été causée par le fait que les commerçants de détail à effet de levier se sont retrouvés piégés au sommet, puis ont par la suite paniqué la vente après la baisse des prix.

Les législateurs de Washington, DC, semblent également avoir contribué à la baisse des prix du Bitcoin. Le représentant Don Beyer (D-Va) exhorte les législateurs à adopter la loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs. Ce projet de loi classerait certains cryptos dans la catégorie des valeurs mobilières. De plus, cela placerait toute réglementation ou surveillance crypto entre les mains de la Securities and Exchange Commission (SEC). Beyer souhaite également que les pièces stables soient placées sous surveillance stricte et retirées du marché si elles ne sont pas conformes à la réglementation fédérale.

D’un autre côté, le sénateur Mike Lee (R-Utah) a fait valoir qu’une «réglementation unique» aurait des implications négatives dans le monde de la cryptographie. De plus, il pense que des politiques réglementaires sévères enverraient les entreprises impliquées dans la technologie blockchain à l’étranger. Le sénateur Ted Cruz (R-Tex) s’est rangé du côté de Lee, déclarant que « La seule chose qui est capable de tout gâcher est le Congrès américain, et je crains vivement que le Congrès soit déjà en train de le faire ».

Avec toute la presse négative récemment, le prix de Bitcoin a toujours rapporté 97% depuis le début de l’année (YTD), surperformant massivement le S&P 500 27% de retour sur la même période. Jetons un coup d’œil à ce que disent les experts sur les prévisions de prix Bitcoin.

Prédictions de prix Bitcoin : qu’en pensent les experts ?

Ruisseau Morgan a une prévision de prix sur cinq ans de 250 000 $. Le PDG Mark Yusko pense que les investisseurs sous-estiment le potentiel de Bitcoin. De plus, il a noté que la crypto-monnaie « est une évolution technologique de la puissance de calcul qui ne va pas disparaître ». Yusko rationalise sa prévision de prix en comparant Bitcoin à l’or. Il a déclaré que si la valeur monétaire de l’or était de 4 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière de Bitcoin devrait atteindre cette somme, ce qui vaudrait chaque pièce à 250 000 dollars.

JP Morgan a une prévision de prix à long terme de 146 000 $. Cependant, la société d’investissement a souligné qu’il s’agissait d’un objectif strictement à long terme et que le prix du Bitcoin pourrait tomber à 35 000 $ en raison de sa nature volatile. De plus, la société note que l’idée que Bitcoin peut fournir une couverture contre l’inflation gagne du terrain parmi les investisseurs. JP Morgan a fait pour la première fois sa prédiction de prix Bitcoin en janvier de cette année et a réitéré cette prédiction ce mois-ci.

Fundstrat a une prévision de prix de 100 000 $. De manière impressionnante, le PDG Thomas Lee pense que Bitcoin pourrait atteindre l’objectif de prix d’ici la fin de 2021. Lee cite l’interdiction de l’exploitation minière par la Chine comme un avantage pour Bitcoin, car l’exploitation minière sera diversifiée dans d’autres zones géographiques.

Liste de pièces a également une prévision de prix de 100 000 $. Le PDG Graham Jenkin a publié l’objectif de prix avec un grain de sel. « Cela devient assez serré, donc je ne suis pas sûr que nous allons y arriver, mais c’est ce que nous prévoyons vers le début de l’année », a-t-il déclaré.

FxPro a une prévision de prix juste au-dessus de 90 000 $. L’analyste Alex Kuptsikevch note que la crypto pourrait connaître une période de consolidation avant de « promettre de faire de la fin de l’année une extravagance pour la première crypto-monnaie avec une course vers de nouveaux sommets historiques ».

