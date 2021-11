Prédictions de prix Bitcoin: pourquoi JPMorgan pense que BTC vaut 35 000 $ … ou 146 000 $

Bitcoin (CCC :BTC-USD), les prévisions de prix ne sont bonnes que dans la mesure où les marchés les considèrent. Pour la centrale d’investissement JPMorgan Chase, cependant, une philosophie attentiste semble être en jeu au milieu d’évaluations incertaines. Dans son dernier rapport aux investisseurs, la banque d’investissement a déclaré que l’actif alternatif était trop volatil pour mériter son prix élevé. Les analystes estiment que la « juste valeur » de la pièce est plus proche de 35 000 $, tout en concédant que son potentiel de hausse est aussi bon que l’or.

Source : Momentum Fotograh / Shutterstock.com

Malgré sa sous-évaluation dramatique de la crypto (elle se situe actuellement à 62 021 $), JPMorgan soupçonne que Bitcoin ne continuera à surperformer qu’en 2022. Raisonnablement.

Société de minage de cryptos notoire Boussole minière a annoncé un plan visant à plus que doubler sa capacité minière actuelle, le maire de Miami Francis Suarez prend son prochain chèque de paie via Bitcoin et la plate-forme d’échange de crypto-monnaies Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a récemment annoncé BTC-USD comme garantie acceptable pour les prêts jusqu’à 1 million de dollars. Cela s’ajoute au fait que la devise est en hausse de plus de 340% pour l’année.

La volatilité pourrait prouver le facteur décisif pour toute prévision de prix Bitcoin

Bitcoin est le sujet de conversation de la ville. JPMorgan reconnaît son potentiel de croissance de plus de 11% au cours de la prochaine année, pour atteindre un objectif de prix «raisonnable» de 73 000 $. Les analystes observent que la tendance de la pièce aux fluctuations sauvages est l’une de ses principales pertes. Ainsi, même les attentes de croissance modérée reposent largement sur une réduction de la volatilité au cours de la prochaine année.

Dans cet esprit, les analystes semblent prudemment optimistes sur l’extrémité supérieure du soi-disant spectre de swing de la pièce. Si sa volatilité diminuait considérablement, Bitcoin pourrait s’avérer un actif de croissance plus résistant à l’inflation que même l’or. Selon JPM, il pourrait atteindre 146 000 $. Il va sans dire qu’il existe un écart assez important entre les prévisions de prix Bitcoin de 35 000 $ et 146 000 $. Peut-être que JPMorgan ne fait alors que couvrir ses paris.

Mais pour un actif aussi imprévisible que Bitcoin, en particulier au milieu des problèmes d’inflation et d’un marché de la cryptographie en plein essor, les larges marges ne reflètent que l’avenir largement incertain de la pièce.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.