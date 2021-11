Prédictions de prix Cardano : à quelle hauteur une nouvelle annonce portera-t-elle la crypto ADA ?

Après une année fulgurante, Cardano (CCC :ADA-USD) les taureaux ont encore plus de raisons d’être à la pointe de la crypto ADA. Les prévisions de prix de Cardano sont chaudes après l’annonce de mercredi sur la plate-forme d’échange de crypto Bitstamp.

Jusqu’où Cardano peut-il aller ?

Cardano a déjà connu une année mémorable jusqu’à présent. En plus des partenariats avec Réseau de plats (NASDAQ :ASSIETTE) et Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) cette année, Cardano a considérablement augmenté son efficacité avec la mise à niveau très attendue d’Alonzo Purple en septembre.

Cela dit, il n’y a pas eu tous les jetons non fongibles (NFT) de Nyan Cat pour la blockchain de preuve de participation. Pas plus tard que mardi, le eToro l’échange de crypto a annoncé qu’il retirerait à la fois Cardano et TRON (CCC :TRX-USD) cryptos de la plateforme. Citant des problèmes de réglementation, eToro limite l’accès à la pièce à partir du 26 décembre.

Il convient de noter qu’eToro est un peu plus petit que Bitstamp, mais il s’agit toujours d’un échange massif. Cela dit, Bitstamp est, eh bien, Bitstamp. Le plus grand échange crypto d’Europe apporte une forte augmentation du volume des transactions (et du prix des pièces) pour les actifs qui gagnent ses listes.

Voyons ce que certains experts pensent de l’élan actuel de Cardano.

Prédictions de prix Cardano: ADA restera-t-il chaud?

FxStreet pense que l’ADA semble baissière à court terme. Il a fixé un objectif de prix de 1,30 $, arguant que d’autres cryptos seront probablement aussi bientôt moins chers et continueront d’éclipser Cardano. Vizaca considère Cardano comme une prise à long terme, estimant un prix 2026 de 12,86 $. À court terme, il est également haussier. La plate-forme s’attend à ce qu’un rallye fin novembre soit fructueux pour la crypto et le portera à 2,90 $ si l’élan se maintient. Thewistle s’attend également à un saut à court terme pour Cardano. Il s’attend à ce que Cardano augmente potentiellement même au-delà de 3 $ une fois coté sur la plus grande bourse d’Europe, tandis que l’analyse technique soutient la thèse.

