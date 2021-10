Prédictions de prix Cardano: la crypto ADA peut-elle vraiment atteindre 20 $ d’ici la fin de l’année?

Aujourd’hui, les investisseurs en crypto ont des raisons de jeter un œil à Cardano (CCC :ADA-USD) et les différentes prévisions de prix Cardano qui circulent sur le marché. En effet, l’une des crypto-monnaies les plus stables ces derniers temps, Cardano s’est essentiellement négociée à plat au cours du mois dernier. Comparé à d’autres jetons crypto de haut vol, Cardano a déçu de nombreux investisseurs.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une juste part de taureaux sur Cardano. Une gamme d’experts en cryptographie ont renforcé leur conviction que Cardano pourrait à nouveau décoller.

Dans quelle mesure ces cibles sont-elles haussières ?

Eh bien, certains suggèrent que Cardano pourrait atteindre 20 $ d’ici la fin de l’année. Étant donné qu’une telle décision impliquerait que Cardano est un potentiel de 10 ensacheuses au cours des deux prochains mois et demi, cela a certainement fait sourciller.

Jetons un coup d’œil à la gamme des objectifs de prix Cardano pour voir quel type de gamme les experts mettent actuellement sur Cardano.

Prédictions de prix Cardano

Pour le contexte, au moment de la rédaction, ADA se négocie actuellement à 2,19 $ par jeton.

Ben Armstrong, connu sous le nom de @Bitboy_Crypto, a récemment identifié l’ADA comme un jeton de 15 $ à 20 $, compte tenu d’une possible action parabolique des prix vers la fin du cycle. FxStreet suggère que Cardano doit franchir le niveau de 2,60 $ pour atteindre de nouveaux sommets historiques. De plus, CoinQuora a placé un objectif de prix de 10 $ sur ADA si tout se passe bien. Enfin, WalletInvestor fournit des objectifs de cours à un an et à cinq ans de 4,59 $ et 14,06 $, respectivement, pour ADA.

