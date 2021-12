Prédictions de prix Cardano : où ira la crypto ADA après le crash d’aujourd’hui ?

Les investisseurs en crypto n’ont pas passé une bonne semaine alors que le ralentissement de la crypto se poursuit. Référence cryptographique Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse de 5% la semaine dernière, tandis que Cardano (CCC :ADA-USD) est en baisse de 11 % au cours de la même période. Pire encore, Cardano a perdu 11% de sa valeur au cours des seules dernières 24 heures. À ce jour, Cardano a une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars, ce qui en fait la septième plus grande crypto-monnaie. Mais les investisseurs recherchent avec impatience les prévisions de prix de Cardano pour voir où la crypto va ensuite.

Cardano fonctionne comme une plate-forme blockchain de preuve de participation (PoS) qui cherche à être une application décentralisée. La plate-forme Cardano fonctionne sur le protocole de consensus Ouroboros, qui a été le premier protocole PoS à être sécurisé. De plus, la plate-forme fournit un grand livre multi-actifs et des contrats intelligents vérifiables. ADA est la monnaie numérique de Cardano. Le nom est un hommage à Ada Lovelace, une mathématicienne anglaise et la première programmeuse informatique au monde.

Charles Hoskinson a initialement lancé Cardano en 2017 pour offrir une meilleure alternative aux blockchains de preuve de travail (PoW). Fait intéressant, Hoskinson était également le co-fondateur du PoW Ethereum (CCC :ETH-USD) blockchain. Il a remarqué plusieurs inefficacités du PoW qui pourraient être améliorées, telles que la consommation d’énergie et la lenteur des transactions.

Compte tenu de la récente baisse des prix, examinons quelques prévisions de prix Cardano faites par les analystes cryptographiques.

Prédictions de prix Cardano : où ADA ira-t-il ensuite ?

FXStreet a une prévision de prix à court terme de 1,75 $. Cette prédiction implique une hausse de 44% par rapport aux prix actuels. L’analyste Akash Girimath pense que Cardano subit actuellement un retracement qui soutiendra une course à 1,75 $ sur la base d’une analyse technique. En outre, il a déclaré que 1,60 $ est un point de résistance qui devrait basculer vers le support une fois que Cardano aura dépassé ce prix. Il a également noté que la taille moyenne des transactions pour Cardano depuis fin novembre est passée de 23 877 $ à 83 704 $. C’est un signe que les investisseurs achètent davantage à mesure que les prix baissent. Sur une note baissière, Girimath a expliqué que sa prédiction haussière sera probablement invalide si Cardano tombe en dessous de 1,12 $. Si cela se produit, Cardano pourrait glisser plus bas pour tester le support de 1,02 $. Wallet Investor a une prévision de prix 2026 de 10,94 $. De manière impressionnante, cette prévision de prix représente une hausse de 804%. La prédiction est basée sur des indicateurs d’analyse technique et des lignes de tendance. Digitalcoin a une prévision de prix 2026 de 4,23 $. Cette prédiction représente une hausse de 249%. Digitalcoin a développé sa prédiction de prix sur la base de son propre algorithme propriétaire et de données historiques. CoinPriceForecast a une prévision de prix 2026 de 3,68 $. Notamment, cette prédiction implique une hausse de 204%. La prédiction est basée sur une « technologie d’apprentissage en profondeur » qui prend en compte les actualités médiatiques, les données de séries chronologiques, les événements de pièces et le volume.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.