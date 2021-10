Prédictions de prix Cardano : que signifie un nouvel accord avec le Burundi pour la crypto ADA ?

Cardano (CCC :ADA-USD) est peut-être perdant aujourd’hui en raison d’un ralentissement apparent à l’échelle du marché, mais il ne laisse pas la morosité l’atteindre. Les investisseurs sont très enthousiasmés par une nouvelle de Cardano sur la cryptographie en provenance d’Afrique. Le fondateur Charles Hoskinson et sa compagnie sont au Burundi ; ils forgent des partenariats avec le gouvernement du pays et poursuivent les objectifs d’amener la monnaie numérique sur le continent. Maintenant, les investisseurs recherchent les prévisions de prix de Cardano car ils se demandent où les nouvelles peuvent mener la pièce ADA.

Source : Shutterstock

La crypto-monnaie devient énorme en Afrique. Rien qu’au cours de la dernière année, le marché africain de la cryptographie a augmenté de plus de 105 milliards de dollars. Les experts affirment que les pays en développement dotés d’infrastructures moins anciennes sont les plus susceptibles de bénéficier le plus de la crypto-monnaie ; tout ce dont vous avez besoin pour commencer à économiser et à échanger des cryptos est un smartphone. Ainsi, le marché a pu y décoller de manière significative. En fait, le Kenya est l’un des rares pays au monde à disposer d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) actuellement disponible pour les citoyens. De plus, le Ghana, le Rwanda, le Maroc et Madagascar sont tous aux stades de la recherche et du développement de leurs propres CBDC.

Il n’est donc pas étonnant que les réseaux blockchain veuillent étendre leurs opérations et forger des relations avec ce groupe d’utilisateurs et de consommateurs de plus en plus nombreux. Et en tant que l’un des réseaux de blockchain les plus avant-gardistes, il n’est pas surprenant que Cardano fasse du bruit en Afrique de l’Est aujourd’hui.

Les prévisions de prix de Cardano s’échauffent avec le partenariat de Cardano au Burundi

Cet après-midi, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, et d’autres affiliés de Cardano se sont rendus au Burundi pour commencer à forger une solide relation de blockchain avec le gouvernement là-bas. Hoskinson a tweeté une photo de lui lors d’une réunion avec des chefs de gouvernement, au cours de laquelle les deux organes ont signé un protocole d’accord. Un protocole d’entente n’est pas un document juridiquement contraignant, mais plutôt un accord formel avec deux organismes pour former une relation plus profonde.

Bien que nous ne sachions pas encore en quoi consiste la nouvelle amitié de Cardano avec la nation, les possibilités sont assez excitantes. En tant que tels, les taureaux Cardano achètent beaucoup d’ADA; le volume de transaction de la pièce est le double des moyennes quotidiennes. Et bien sûr, ces investisseurs sont curieux de connaître certaines prévisions de prix Cardano. Jetons un coup d’œil à certains et voyons ce que les analystes disent d’ADA :

Un WalletInvestor haussier voit la pièce ADA passer de sa valeur actuelle de 1,94 $ à 4,52 $ d’ici octobre 2022. L’objectif de prix de Gov Capital pour octobre de l’année prochaine prévoit une valeur de 3,20 $. CoinPriceForecast voit les choses s’accélérer considérablement avant la fin de l’année. Le point de vente s’attend à ce que le prix ADA clôture 2021 avec un prix de 3,12 $. L’Economy Forecast Agency est un ours à court terme, s’attendant à ce que l’ADA chute à 1,83 $ d’ici décembre. En octobre de l’année prochaine, le site voit la pièce passer à 3,47 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.