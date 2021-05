Prédictions de prix Celo: où ira la crypto CELO après sa fourche Donut?

En hausse de plus de 30% au cours des dernières 24 heures, Celo (CCC:CELO-USD) se négocie rapidement et furieusement avant un hard fork prévu mercredi. Le volume des transactions de près de 300 millions de dollars au cours des dernières 24 heures a augmenté de plus de 780%, la crypto-monnaie ayant échangé à la hausse lundi.

Celo est une blockchain qui permet aux utilisateurs de s’envoyer des crypto-monnaies en utilisant juste un numéro de téléphone, sans avoir besoin d’un portefeuille de crypto-monnaie. Essentiellement, les utilisateurs peuvent se texter les paiements cryptés.

La blockchain Celo héberge un certain nombre de pièces stables pour les transactions, y compris la sienne Dollar Celo (CCC:CUSD-USD). CELO-USD est un jeton de preuve de participation utilisé principalement pour les frais de transaction et la gouvernance.

Comme le Ethereum (CCC:ETH-USD), Celo prend en charge les contrats intelligents et les applications décentralisées (dApps), en premier lieu la propre application Valora de la plate-forme, qui fonctionne de la même manière que Pay Pal (NASDAQ:PYPL) filiale Venmo. Comme de nombreux projets de crypto-monnaie post-Ethereum, Celo dispose d’une architecture hautement évolutive et de frais GAS minimaux.

La hardfork prévue pour Donut augmente l’efficacité des transactions sur le réseau et améliore l’interopérabilité de la blockchain, ainsi que d’autres mises à niveau plus techniques.

Les investisseurs seront heureux de noter que la hardfork est livrée avec un support pour l’intégration des outils Ethereum et des portefeuilles tels que MetaMask. En outre, cette mise à jour “rendra l’interopérabilité beaucoup plus facile avec d’autres projets de couche 1”, notamment Cosmos (CCC:ATOM-USD), PRÈS (CCC:PROCHE-USD) et Solana (CCC:SOL-USD).

Actuellement négocié pour 5,86 $, où va le CELO-USD à partir d’ici? Regardons quelques prévisions de prix Celo (CELO-USD).

Prévisions de prix Celo (CELO-USD)

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.