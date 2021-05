Prédictions de prix Chainlink (LINK): Jusqu’où Chainlink 2.0 peut-il soulever la crypto LINK?

Aujourd’hui, les investisseurs Maillon de chaîne (CCC:LIEN-USD) enregistrent des gains décents, du moins par rapport au marché plus large de la cryptographie. En conséquence, un éventail d’investisseurs peuvent être intéressés par les prévisions de prix Chainlink (LINK) en ce moment.

Cette crypto-monnaie de taille moyenne a une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars. Actuellement, LINK est classé n ° 14 sur la liste des crypto-monnaies sur cette base et a suscité une tonne d’intérêt des investisseurs ces derniers temps.

Pourquoi?

Eh bien, Chainlink a récemment annoncé la publication d’un nouveau livre blanc. Dans ce livre blanc, la société a décrit une évolution vers des contrats intelligents. En conséquence, ces changements ouvrent la voie à un plus grand nombre de cas d’utilisation. Les utilisateurs pourraient utiliser des contrats intelligents pour tirer parti de la montée en puissance des applications de financement décentralisé (DeFi) et autoriser des exécutables arbitraires sur son réseau.

En outre, le fondateur Sergey Nazarov apparaît ce soir à la conférence de consensus, entre 20h00 et 21h00, heure de l’Est, pour discuter de ces changements. Il présentera comment «les réseaux Oracle vont bientôt s’étendre au-delà de la livraison de données et dans le monde du calcul. Cela semble intriguant, en effet.

Voyons maintenant ce que les experts pensent de Chainlink.

Prévisions de prix Chainlink (LINK)

Pour le contexte, LINK se négocie actuellement à 25,59 $ par jeton, au moment de la rédaction.

Coinpedia suggère que LINK pourrait atteindre un sommet de 100 $ cette année. LongForecast prédit un objectif de prix sur 1 an de 41,80 $ pour LINK. De plus, le site répertorie un objectif de prix sur 3 ans de 53,70 $ pour cette crypto-monnaie. DigitalCoinPrice répertorie les objectifs de prix 2021, 2023 et 2025 de 38,12 USD, 54,92 USD et 75,46 USD, respectivement. WalletInvestor suggère que LINK pourrait atteindre 57,02 $ cette année et 199,46 $ dans cinq ans.

