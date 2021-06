Prédictions de prix Chainlink (LINK): Jusqu’où la crypto LINK peut-elle atteindre en 2021?

Aujourd’hui, la crypto-monnaie Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) est en mouvement. Malheureusement pour les investisseurs, ce mouvement est à la baisse. En effet, la baisse de 8% de LINK suscite aujourd’hui beaucoup d’attention autour des prévisions de prix de Chainlink (LINK).

La proposition de valeur de Chainlink est unique dans l’espace crypto. Chainlink a récemment publié un nouveau livre blanc décrivant une évolution vers les contrats intelligents. Comme de nombreux investisseurs en crypto le savent, les contrats intelligents sont la base sur laquelle les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour un certain nombre de cas d’utilisation intrigants. Parmi celles-ci, diverses applications financières décentralisées (ou « DApps ») peuvent être construites sur l’infrastructure Chainlink.

La montée des DApps et autres exécutables arbitraires fournit une utilité avec les crypto-monnaies. Les investisseurs misant sur des applications accrues dans des secteurs tels que la finance et l’assurance se sont récemment lancés dans ces métiers. Ainsi, il y a de la place pour être enthousiasmé par le potentiel à long terme des crypto-monnaies à petite capitalisation comme LINK en ce moment.

En conséquence, plongeons-nous dans ce que les experts pensent de la direction prise par LINK.

Prédictions de prix Chainlink (LINK)

Pour le contexte, LINK se négocie actuellement à 29,22 $ au moment de la rédaction.

LongForecast a fixé l’objectif de prix d’un an sur LINK à 44,56 $. De plus, le site répertorie un objectif de prix sur 3 ans de 75,56 $ pour LINK. En effet, WalletInvestor est l’un des sites les plus haussiers en termes de prévisions de prix sur LINK. Ce site prévoit un prix cible à 1 an et à 5 ans de 62,16 $ et 204,35 $, respectivement. DigitalCoinPrice répertorie un objectif de prix sur 1 an, 3 ans et 5 ans de 43,63 $, 71,94 $ et 113,55 $, respectivement, pour LINK.

