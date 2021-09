Prédictions de prix Coinbase: un analyste pense que le stock de COIN peut atteindre 300 $

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a eu beaucoup de grandes annonces ce mois-ci, dont certaines n’ont pas été bien reçues par sa base d’utilisateurs, comme un partenariat pour fournir une technologie de surveillance aux agences gouvernementales. Hier cependant, il a été révélé que la société autoriserait les utilisateurs à déposer des chèques de paie directement sur leurs comptes Coinbase et convertirait ensuite tous les fonds directement en crypto-monnaie. Cette annonce n’a pas fait grand-chose pour l’action COIN, qui a diminué ces derniers temps, mais un nouveau rapport d’analyste suggère que nous sommes peut-être sur le point de voir cette tendance s’inverser.

Source : Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Qu’est-il arrivé avec le stock de COIN

La crypto-monnaie connaît actuellement une période de volatilité, en grande partie à cause de la récente position de la Chine contre elle et des interdictions qu’elle a mises en place. D’autres actions cryptographiques telles que Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE), Marathon numérique (NASDAQ :MARA) et Bit numérique (NASDAQ :BTBT) ont passé la journée à décliner.

Cette tendance est probablement la principale cause de la mauvaise performance de l’action COIN ces derniers temps. Il a été dans le rouge et a clôturé en baisse de 1,03%. Les jours qui l’ont précédé n’ont pas été beaucoup mieux, avec Coinbase en baisse de plus de 4% pour la semaine. De plus, le stock de COIN est en baisse de plus de 12% sur le mois.

Ce n’est pas un paysage industriel prometteur pour les investisseurs, n’est-ce pas ? Eh bien, pas si vite. Au contraire, un analyste de JMP Securities considère que Coinbase a un potentiel important, à tel point qu’il lui a attribué une note qui a permis à l’action COIN de surperformer le marché et lui a attribué un objectif de cours de 300 $.

Ce que cela veut dire

Dans un rapport récent, l’analyste JMP Devin Ryan a déclaré : « Alors que la société ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel à long terme, dans ce que nous considérons comme un marché adressable en croissance et en évolution rapide, nous voyons une proposition de valeur convaincante dans les actions COIN. »

Ryan ajoute que bien que l’équipe de JMP n’ait pas expertisé le stock de COIN pour se déplacer en ligne droite, la hausse matérielle qu’elle voit compense facilement tout risque inhérent.

Le fait que les analystes fixent un objectif de cours supérieur au cours actuel de l’action de 229,94 $ indique non seulement qu’ils voient un potentiel à long terme dans l’action, mais qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une période d’achat clé. L’expression « Buy the Dip » est presque un appel au rallye dans le monde du trading de crypto, mais elle n’est généralement pas appliquée aux entreprises aussi grandes que Coinbase.

Alors que les problèmes en Chine continuent de créer des turbulences sur les marchés américains de la cryptographie, on ne sait pas exactement combien de temps cette baisse va se poursuivre, mais il est possible que le stock de COIN baisse encore plus.

Pourquoi est-ce important

Depuis ses débuts dans le trading en avril 2021, Coinbase n’a pas vraiment eu une année de trading impressionnante.

Le type de perspective haussière que Ryan adopte, cependant, indique que sa foi dans le potentiel à long terme de l’entreprise est forte et qu’il ne voit pas la saison perdante actuelle comme une raison de se retourner contre elle.

Il convient de noter que malgré tout, Coinbase a toujours l’« avantage concurrentiel » d’être le premier dans son domaine et, en tant que tel, le nom le plus établi parmi les échanges de crypto-monnaie. C’est également le premier du genre à commencer à négocier publiquement, nous n’avons donc pas de modèles de négociation de concurrents auxquels le comparer comme indicateurs pour l’avenir.

Il y a de nombreuses raisons de croire que Ryan a raison, cependant, dans son évaluation de la crypto en tant que plate-forme ayant le potentiel d’atteindre beaucoup plus d’investisseurs alors que les marchés de la crypto continuent de se développer et de se développer. Même si l’action COIN n’atteint pas son objectif de cours, s’il s’en rapproche même, cela signifiera un profit important pour les investisseurs qui ont suivi ses conseils.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.