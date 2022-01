Prédictions de prix Cosmos : la crypto ATOM va-t-elle atteindre de nouveaux records ?

Cosmos (CCC :ATOM-USD) couronne une semaine exceptionnelle pour la crypto avec des gains plus importants. La crypto ATOM a augmenté de près de 7% aujourd’hui dans le cadre d’une augmentation de 25% au début de l’année, approchant un nouveau record historique. Les prévisions de prix de Cosmos volent alors que les investisseurs tentent d’expliquer son récent réchauffement.

Qu’est-ce que Cosmos a grimpé ces derniers temps ?

La récente augmentation de la demande de Cosmos est probablement attribuable à quelques développements différents. Le mois dernier, il a déployé Evmos, une chaîne indépendante des applications connectée à la crypto. Le protocole permet Ethereum-basé (CCC :ETH-USD) actifs et projets pour se déplacer facilement entre l’architecture Cosmos. Il s’agit d’un ajout substantiel à l’écosystème, car il n’y avait auparavant aucune interconnexion entre les deux blockchains.

Cela a probablement provoqué une réaction en chaîne (sans jeu de mots) d’élan positif. Le 29 décembre, l’outil d’évaluation de la cryptographie Cointelegraph, VORTECS, a adopté une perspective haussière sur la crypto. En tant que tel, on pourrait considérer sa croissance récente comme le produit d’un indicateur de marché solide. Dans les six jours suivant l’augmentation du score VORTECS, ATOM a connu une augmentation de 67%.

Le titre de gloire de Cosmos est son intention de résoudre les problèmes structurels qui affligent bon nombre des plus grands cryptos du monde. Selon CoinMarketCap, la crypto ATOM tente de résoudre les « protocoles de preuve de travail « lents, coûteux, non évolutifs et nocifs pour l’environnement », comme ceux utilisés par Bitcoin, en offrant un écosystème de blockchains connectées ».

Avec Cosmos se situant actuellement à environ 41 $ par pièce, voyons ce que les experts pensent du potentiel à long terme de la crypto.

Prédictions de prix Cosmos

Wallet Investor pense que cette pièce continuera à connaître une forte croissance cette année. Ils ont une prévision sur un an de 56,64 $ par pièce et un objectif de prix sur cinq ans de 143,89 $.

La prévision du prix des pièces est également haussière sur la crypto ATOM. Ils ont un objectif de prix de fin d’année de 84,06 $, pour une augmentation de 101 % depuis le début de l’année. Fait intéressant, pour 2023, ils pensent que la pièce culminera probablement en milieu d’année à 109,28 $ par pièce avant de retomber à 98,62 $ pour terminer l’année.

Enfin, Cryptonewsz est étonnamment baissier sur la pièce. Ils ont un objectif de prix 2022 de 38 $, soit des dollars de moins que son prix actuel. D’ici 2023, ils pensent que la pièce tournera autour de 42 $, prévoyant une interférence de la réglementation gouvernementale.

À la date de publication, Shrey Dua ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication d'InvestorPlace.com.