Prédictions de prix d’avalanche : où ira la crypto AVAX après la « purge d’Altcoin » ?

avalanche (CCC :AVAX-USD) était l’un des rares survivants après qu’une apparente purge d’altcoins ait laissé de nombreuses crypto-monnaies dans le froid. C’est-à-dire avant une forte reprise de l’après-midi qui a fait chanter tout le secteur. Malgré une chute de jusqu’à 11% en début de journée, la crypto AVAX est de retour avec une vengeance avant la soirée. L’avalanche est actuellement en hausse de plus de 5% sur la journée. Les prévisions de prix des avalanches s’envolent suite aux gains prometteurs.

Source : Hakan ALLEMAND / Shutterstock

Que se passe-t-il avec l’altcoin résilient?

Les altcoins à tous les niveaux ont été touchés tôt dans la journée, car des cryptos comme Algorand (CCC :ALGO-USD) et Cosmos (CCC :ATOM-USD) a également chuté de près de 10 % ce matin. Mais, comme vous l’avez peut-être entendu, les cryptos sont volatiles. ALGO et ATOM sont désormais chacun en hausse de moins d’un pour cent au lendemain d’une reprise rapide. Il semble que les trois pièces aient changé leur fortune.

Raisonnablement ainsi. Avalanche est probablement sur de bonnes nouvelles pour la crypto après un message prometteur de la plate-forme financière Cercle. Aujourd’hui, Circle a annoncé la prise en charge native de la pièce stable Pièce en USD (CCC :USDC-USD) sur la blockchain Avalanche.

Jeremy Allaire, PDG et co-fondateur de Cercle, a expliqué l’importance du mouvement.

« La prise en charge de l’USDC sur Avalanche arrive à un moment passionnant et crucial pour le marché DeFi en croissance de plusieurs milliards de dollars. Avec l’USDC comme principale monnaie numérique en dollars pour l’économie décentralisée, cette intégration sera déterminante pour les développeurs et les communautés qui cherchent à participer à l’un des écosystèmes à croissance organique les plus rapides en crypto.

Avec tout l’élan derrière AVAX, voyons où les experts pensent qu’il se dirige. Pour référence, AVAX se situe actuellement à 82,67 $.

Prédictions de prix des avalanches : la crypto AVAX atteindra-t-elle le sommet ?

WalletInvestor considère AVAX comme un grimpeur régulier mais rapide. Il voit Avalanche atteindre 120,53 $ en deux semaines et 231,29 $ après deux ans. CoinPriceForecast est tout aussi optimiste sur l’altcoin. Il prévoit qu’Avalanche atteindra 102,04 $ d’ici la fin de l’année et 286 $ d’ici la fin de 2022. L’algorithme d’apprentissage en profondeur de Gov Capital est tout aussi brillant sur AVAX. Il a une prévision sur un an de 263,94 $ et une prévision sur cinq ans de 2 097,16 $.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.