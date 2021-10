Prédictions de prix de 1 pouce: où peut aller la crypto 1INCH après une nouvelle liste d’échange?

Aujourd’hui, 1 pouce (CCC :1POUCE-USD) est l’un des plus grands gagnants du monde de la cryptographie. Les jetons pour cette crypto-monnaie relativement jeune ont explosé ces derniers jours. En conséquence, les investisseurs semblent examiner la gamme des prévisions de prix de 1 pouce.

La crypto 1INCH a vu l’intérêt exploser ces derniers temps en grande partie à cause d’une liste de clés. L’échange crypto coréen Upbit a récemment annoncé qu’il inscrirait 1INCH pour les commerçants coréens. Comme pour toute liste, ces mouvements ont des effets démesurés sur la valeur d’un jeton donné. C’est parce que plus de liquidité dans n’importe quel jeton est généralement une bonne chose. Avec autant de capitaux à la recherche des rendements élevés de l’espace crypto, les investisseurs sont à la recherche de telles listes.

À ce jour, cet effet a entraîné des performances plutôt impressionnantes pour les jetons récemment cotés sur les bourses américaines. Cependant, étant donné la nature mondiale de la cryptographie, les investisseurs élargissent leur point de vue ces derniers temps.

Dans ce contexte, voyons où les experts voient 1INCH se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix de 1 pouce: où va la crypto à partir d’ici?

Pour le contexte, 1INCH se négocie actuellement à 5,61 $ par jeton, au moment de la rédaction.

Gov Capital prévoit que 1 POUCE pourrait valoir 2,40 $ dans un an. Les prévisions d’un an de WalletInvestor pour 1INCH sont également inférieures à sa valeur actuelle. Ce site suggère que ce jeton pourrait atteindre 3,33 $ en un an. CryptoNewsz propose un objectif de prix sur cinq ans de 60,94 $ sur 1INCH, ce qui implique une hausse de près de 2 300 %. CoinQuora pense que 10 $ n’est pas hors de question pour 1 POUCE cette année, si les étoiles s’alignent.

