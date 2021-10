Prédictions de prix de Ginkgo Bioworks : pourquoi un analyste pense que le stock d’ADN durement touché peut atteindre 14,50 $

Aujourd’hui, une entreprise à forte croissance Ginkgo Bioworks (NYSE :ADN) est celui qui suscite beaucoup d’attention sur le marché. En effet, étant donné la hausse actuelle de 14% de l’action DNA, les investisseurs qui mettent cette action sur leur liste de surveillance peuvent être intrigués de savoir ce qui se cache derrière cette hausse.

Source : Shutterstock / PopTika

De nombreux investisseurs sont déjà conscients de la position haussière du gourou de l’investissement en croissance, Cathie Wood, sur les actions DNA. Mme Wood a acheté des millions d’actions de Ginkgo Bioworks dans ses fonds négociés en bourse (FNB) au cours des dernières semaines. Ceux qui doutent de la capacité de Cathie Wood à les choisir ont encore une autre raison de s’asseoir.

Il y a des raisons à cet optimisme concernant le stock d’ADN. Ginkgo Bioworks est une entreprise axée sur l’utilisation de la biologie synthétique pour reprogrammer les cellules. Cela pourrait permettre aux cellules de devenir des matériaux de « fabrication » à usage industriel.

Ce genre de croisement de science-fiction entre la science et l’industrie est quelque chose qui intrigue les investisseurs en hypercroissance depuis un certain temps. Compte tenu de la vitesse à laquelle certaines de ces actions ont évolué, ceux qui recherchent des jeux dynamiques ont été récompensés ces derniers temps.

Cependant, il existe aujourd’hui un catalyseur spécifique à l’entreprise qui augmente les actions d’ADN. Voyons ce que les investisseurs regardent avec cette action.

Les stocks d’ADN augmentent dans le rapport d’un analyste

Hier, un analyste de Raymond James a lancé une couverture sur Ginkgo Bioworks, fournissant une note de surperformance. Cette note de surperformance s’est accompagnée d’un objectif de cours de 14,50 $ pour l’action DNA.

En effet, il s’agit certainement d’un objectif de cours substantiel, étant donné que l’action DNA s’est négociée à environ 10 $ par action hier. Chaque fois qu’un analyste implique une hausse d’environ 50 % sur une action donnée, les investisseurs en prennent note.

Parmi les raisons de cet objectif de prix impressionnant se trouve le positionnement de Ginkgo en tant que pionnier dans le domaine de la biologie synthétique. Rahul Sarugaser de Raymond James estime que le développement de ces technologies a une très longue piste de croissance. En conséquence, il semble que les investisseurs et les analystes soient de plus en plus optimistes quant à la capacité de Ginkgo à capitaliser sur ce qui pourrait être une grande opportunité.

Ce rapport d’analyste positif fait suite à la couverture haussière d’autres analystes ces derniers temps. En effet, il semble que la rue se prépare au modèle commercial et aux perspectives de Ginkgo pour l’avenir. En conséquence, les investisseurs optimistes sur les perspectives de croissance de cette entreprise semblent aujourd’hui justifiés.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.