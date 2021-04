Prédictions de prix de la chaîne pirate (ARRR): où ira la crypto ARRR après des gains très élevés?

Dans la course aux armements altcoin, il existe déjà une poignée d’options remarquables vers lesquelles les investisseurs se tournent. Tout le monde veut trouver le prochain Dogecoin (CCC:DOGE-USD), et certains jetons sont déjà bien avancés. L’un de ces jeux altcoin est Chaîne de pirate (CCC:ARRR-USD), un jeton dont la valeur s’est multipliée plusieurs fois en quelques jours seulement. Les investisseurs réclament maintenant les prévisions de prix de la chaîne pirate (ARRR). Et, bien que cela puisse sembler être le prochain Dogecoin, les analystes ne savent pas si l’ARRR peut ou non suivre sa tendance actuelle.

Source: Shutterstock

Pirate Chain est un jeton développé dans le but d’être l’option crypto la plus anonyme du marché. Pirate Chain le fait en utilisant le protocole Zero Knowledge-Succinct Non-interactive Argument of Knowledge (zk-SNARKS). Le protocole zk-SNARKS permet à un utilisateur de vérifier les informations sur la blockchain Pirate Chain sans avoir à les montrer à l’autre partie. C’est une sorte de protocole de bouche à oreille qui est reconnu dans l’industrie de la blockchain pour sa sécurité.

En plus de garder les informations des utilisateurs hermétiques, Pirate Chain se targue d’être totalement équitable lors de son lancement. Un peu comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), aucun bloc n’a été extrait avant que l’ARRR ne soit mis sur le marché, et il n’y a pas eu d’offre initiale de pièces. Le montant d’ARRR est plafonné à exactement 200 millions, et les utilisateurs ont les mêmes privilèges de propriété que les développeurs.

Prévisions de prix de la chaîne pirate (ARRR): que se passe-t-il ensuite?

En l’espace de quelques semaines à peine, ARRR voit son prix atteindre des sommets sans précédent. Le jeton est passé de 8 cents à plus de 14 $ depuis le 5 avril.

En fait, le jeton ARRR a augmenté de plus de 44000% l’année dernière.

Cette reprise à chaud amène ARRR dans la crypto-sphère grand public en tant que pair DOGE. Mais, peut-il continuer une telle course? C’est un point de débat. Les analystes ne sont pas d’accord pour savoir si Pirate Chain peut maintenir cette séquence, et cela conduit à des prévisions de prix divergentes de Pirate Chain (ARRR):

CoinArbitrageBot prévoit que le prix de l’ARRR diminuera de moitié, voire d’un quart de sa valeur actuelle. Les prévisions sur un an exigent un minimum de 3 $ et un maximum de 6 $. Gov Capital est optimiste sur Pirate Chain, prévoyant que la crypto continuera sur sa lancée à 18,95 $ d’ici la fin de l’année. WalletInvestor est dans le camp baissier, pensant que la pièce chutera à 4,29 $ dans un an. Un autre taureau – DigitalCoinPrice – pense que l’ARRR peut gagner jusqu’à 18,73 $ d’ici la fin de 2021.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.