Prédictions de prix de Lucid Motors : l’action LCID peut-elle vraiment atteindre 30 $ ?

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) connaît une journée en plein essor alors qu’il continue de rebondir après un marasme de début septembre. Le titre est en hausse après avoir reçu une note attrayante de Bank of America. Avec à nouveau les investisseurs institutionnels de leur côté et une nouvelle notation EPA, les investisseurs se demandent où ira l’action LCID. Par conséquent, les prévisions de prix de Lucid Motors sont très demandées.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Il est incontestable que Lucid se rallie dans l’espoir de devenir le prochain Tesla (NASDAQ :TSLA). Mais Tesla a beaucoup plus d’histoire, a plus d’expérience dans la mise en circulation de voitures et a un PDG superstar avec des ambitions énormes pour le marché. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il a des véhicules parfaits. Les voitures elles-mêmes sont la partie la plus importante, et avec la dernière cote EPA de Lucid, cela met Tesla sur la sellette.

Comme la société l’a annoncé hier, l’Environmental Protection Agency a attribué à la gamme Lucid Air Dream Edition une portée de 520 milles. C’est de loin l’autonomie la plus longue pour un véhicule électrique avec une seule charge. Pour référence, le véhicule à plus longue autonomie de Tesla n’offre qu’environ 412 miles sur une seule charge. Lucid se crée un avantage évident.

Les prévisions de prix de Lucid Motors augmentent selon la cote de Bank of America

Suite à cette annonce, l’action LCID bénéficie d’un nouveau billet Bank of America. L’analyste qualifie la marque de “combinaison de Ferrari et de Tesla” et attribue une note élevée à l’action LCID. Le prix haussier de 30 $ incite en soi à l’intérêt d’acheter. Aux premières heures de la séance d’aujourd’hui, le volume des échanges de LCID dépasse les 40 millions d’actions. Les actions augmentent de 10% sur les nouvelles.

Que pensent les analystes en général de l’action LCID ? Est-il construit pour durer ? Est-ce que 30 $ est beaucoup trop optimiste? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix de Lucid Motors pour avoir une idée du sentiment plus large :

Bien sûr, apporter toutes les nouvelles aujourd’hui est l’objectif de cours de John Murphy hors de Bank of America. Murphy attribue à l’action une forte cote « d’achat » et un objectif de prix de 30 $. Itay Michaeli, analyste chez Citigroup, est également optimiste sur LCID. Michaeli vise un prix de 28 $ pour le LCID. Adam Jonas est un ours connu sur le stock LCID. L’analyste de Morgan Stanley a une cote de “vente” sur LCID, anticipant une baisse des prix jusqu’à 12 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.