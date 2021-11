Prédictions de prix de Palantir: un analyste voit l’action PLTR chuter à 19 $

Aujourd’hui, les actions de Palantir (NYSE :PLTR) a clôturé en baisse de 7,1 % après qu’un analyste de RBC Capital a abaissé la note de la société, la sous-performant par rapport à la performance du secteur. L’objectif de cours a également été abaissé de 25 $ à 19 $. Le volume de l’action PLTR au moment de la rédaction est de 85 millions d’actions, 55% de plus que le volume quotidien moyen des transactions de 37 millions. Lorsqu’une action baisse sur un volume important, cela signifie que les actionnaires se précipitent pour vendre plus rapidement que les acheteurs ne peuvent augmenter le prix.

Palantir a signalé un chiffre d’affaires supérieur hier, alors pourquoi exactement l’action est-elle vendue et déclassée ?

Il semble que les investisseurs en actions PLTR aient regardé au-delà de la croissance des revenus pour rationaliser la santé de l’entreprise. Alors que le chiffre d’affaires de Palantir a augmenté de 36% d’une année sur l’autre, il y avait quelques points préoccupants à noter.

Tout d’abord, Palantir a investi dans de nombreuses SAVS qui ont contribué à augmenter les revenus au cours du troisième trimestre. La pérennité de la croissance des revenus grâce à ces SPAC est extrêmement discutable et n’est pas liée au cœur de métier. Le chiffre d’affaires commercial du troisième trimestre n’augmenterait que d’environ 22% en glissement annuel hors croissance SPAC. Il s’agit d’un ralentissement par rapport à la croissance des revenus commerciaux de 25 % du deuxième trimestre.

Deuxièmement, les recettes du secteur public ont considérablement ralenti du deuxième au troisième trimestre. L’analyste de RBC Capital, Rishi Jaluria, a déclaré que « Nous pensons que Palantir a tiré des avantages directs des dépenses liées à Covid et que ces avantages se sont déjà estompés ».

Enfin, Palantir se négocie à une valorisation extrêmement élevée. Le ratio prix-vente (P/S) est de 27, et Palantir n’est pas encore rentable. Tout bénéfice inférieur à fantastique serait un catalyseur pour la chute des actions PLTR.

Prédictions du cours de l’action PLTR

Palantir se négocie actuellement à 22,52 $. Où ira le stock à partir d’ici ?

Jefferies a un objectif de prix de 31 $. L’analyste Brent Thill a noté que Palantir a dépassé les attentes en termes de croissance du chiffre d’affaires et du résultat net. Thill était satisfait du carnet de commandes de l’entreprise, mais s’inquiétait de la décélération des affaires du gouvernement et de sa valorisation. Morgan Stanley a un objectif de cours de 24 $. L’analyste Keith Weiss est principalement préoccupé par le ralentissement des revenus du gouvernement et du secteur commercial. Deutsche Bank a un objectif de cours de 25 $. L’analyste Brad Zelnick a déclaré que « Bien que nous apprécions les solides plates-formes technologiques de Palantir, ses applications critiques et la forte demande du marché pour l’IA/l’analyse, nous sommes préoccupés sur plusieurs fronts, notamment la durabilité des prix, la capacité à pénétrer le marché bas et, finalement, l’économie à long terme de l’entreprise. Wolfe Research a un objectif de prix de 20 $. L’analyste Alex Zukin a souligné que le chiffre d’affaires total hors investissements SPAC n’avait augmenté que de 29% en glissement annuel. Zukin n’est « pas encore à l’aise d’attribuer un intervalle de confiance similaire et multiple aux revenus commerciaux basés sur SPAC ». Citi a un objectif de prix de 18 $, l’objectif le plus bas de Wall Street. L’analyste Tyler Radke a indiqué que le ralentissement de la croissance « est devenu le point de mire » au cours du trimestre, ainsi que la faiblesse du secteur public et commercial. L’objectif de prix moyen de 8 entreprises couvrant Palantir est de 24,04 $

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.