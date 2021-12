Prédictions de prix de Polkadot : jusqu’où le chiffrement DOT peut-il atteindre d’ici 2030 ?

Pois (CCC :DOT-USD) a vu son prix symbolique augmenter de plus de 850% depuis sa création au printemps 2020. Cependant, les prix ont chuté de 23% la semaine dernière alors que le monde de la crypto connaît un nouveau ralentissement. Bitcoin (CCC :BTC-USD) a diminué de 13 % au cours de la même période. À l’heure actuelle, Polkadot est la neuvième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec une valorisation de 25,9 milliards de dollars. Compte tenu de l’élan récent, les investisseurs s’intéressent aux prévisions de prix de Polkadot.

Source : shutterstock.com/nurionstd

Selon le site officiel, Polkadot « permet les transferts inter-blockchain de tout type de données ou d’actifs, pas seulement des jetons. La connexion à Polkadot vous donne la possibilité d’interagir avec une grande variété de blockchains dans le réseau Polkadot.

De plus, Polkadot a lancé son très attendu Polkadot Parachain. La Parachain est composée de chaînes de blocs individuelles qui « s’intègrent dans la chaîne principale de relais Polkadot via des » emplacements « et sont interopérables les unes avec les autres via des ponts ». Les particuliers ou les entreprises peuvent concourir pour gagner ces machines à sous via un système d’enchères en jalonnant des jetons DOT. Le système d’enchères a récemment eu sa quatrième enchère, qui a été remportée par Financement parallèle. En outre, la vente aux enchères a vu plus de 30 000 contributeurs miser un total combiné de 10,75 millions de jetons DOT d’une valeur de 306 millions de dollars. Parallel Finance recevra son bail sur la machine à sous le 17 décembre, avec une durée de propriété jusqu’au 20 octobre 2023. Les contributeurs recevront environ 25 jetons PARA pour chaque jeton DOT mis en jeu.

Les analystes crypto ont de grandes attentes quant à l’avenir de la crypto DOT. Jetons un coup d’œil à ce qu’ils pensent des prix du DOT dans neuf ans.

Prédictions de prix Polkadot pour 2030

La prévision de prix de crypto-monnaie a une prévision de prix de 1 578,92 $. De manière impressionnante, cela implique une hausse massive de 5,872% par rapport aux prix actuels. L’estimation a été faite par son algorithme propriétaire basé sur des données historiques. PricePrediction a une prévision de prix de 763,52 $. Cela implique une hausse de 2,028%. De plus, cette prédiction provient de l’analyse technique de l’équipe. Enfin, Coin Price Forecast a une prévision de prix de 122,31 $. Cette prédiction représente une hausse de 362%. La prédiction est basée sur une « technologie d’apprentissage en profondeur » qui prend en compte les données de séries chronologiques, les actualités médiatiques, les événements de pièces et le volume.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.