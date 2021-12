Prédictions de prix de polygone : jusqu’où les analystes cryptographiques pensent-ils que MATIC peut aller ?

Le prix de Polygone (CCC :MATIC-USD) a augmenté d’environ 25 % cette semaine à la suite de plusieurs développements passionnants. La crypto MATIC-USD a gagné en popularité cette année après avoir présenté une solution de mise à l’échelle de couche 2, qui permet de réduire les frais de transaction sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) blockchain. Plus tôt cette année, l’équipe de Polygon a également dévoilé Polygon Studios, qui prévoit de consacrer 100 millions de dollars à des projets menant à la transition vers Web3. Certains des investissements actuels de Polygon Studios comprennent DraftRois (NASDAQ :DKNG) et Guilde de l’avocat.

Source : Shutterstock

Polygon a récemment annoncé un partenariat avec Divertissement GameOn (OTCMKTS :GMETF) ainsi que pour développer des jeux basés sur NFT (jeton non fongible). Le partenariat permettra à Polygon Studios de fournir 50% du financement non dilutif pour les coûts de développement de produits en cours. Plus précisément, le financement aidera GameOn à diriger la création, la frappe et la vente de NFT sur les jeux qu’il exploite actuellement.

Le PDG de GameOn, Matt Bailey, a ajouté ceci à propos du récent partenariat :

« En tirant parti de la technologie de Polygon, GameOn continue de s’appuyer sur la blockchain et les NFT, apportant une gamification innovante aux économies Web3 et métaverse en croissance rapide […] Grâce à des partenariats axés sur les ressources et à des fusions et acquisitions, nous continuerons à doubler notre rôle de guichet unique pour la gamification, y compris les jeux basés sur NFT.

De plus, les fans de MATIC voudront marquer leurs calendriers pour le 9 décembre. En effet, l’équipe de Polygon organisera le sommet « Zk Day » puis discutera de la mise à l’échelle zk, qui est un algorithme de vérification qui pourrait éventuellement changer l’avenir de la blockchain. l’informatique. Les lettres « zk » signifient « zéro connaissance ». L’algorithme promet de rendre les transactions plus sécurisées, décentralisées et fiables.

Ne prenez pas cette nouvelle à la légère – l’équipe de Polygon a annoncé sur les réseaux sociaux que la mise à l’échelle zk est « la solution la plus prometteuse pour faire évoluer #Ethereum ». De plus, Polygon a suscité l’intérêt des fans lorsqu’il a annoncé qu’il ferait une annonce surprise lors du sommet.

Alors, avec tous ces développements passionnants qui se concrétisent, jetons un coup d’œil aux prévisions de prix de Polygon que les analystes de crypto ont en tête.

Prédictions de prix de polygone

CoinQuora a un objectif de prix 2022 de 7,50 $ et un objectif de prix 2025 de 35 $. L’objectif de cours 2022 représente une hausse de 259 %, tandis que l’objectif 2025 représente une hausse de plus de 1 500 %. CoinQuora cite les nouveaux développements et partenariats passionnants de Polygon ainsi que l’analyse technique pour justifier ses objectifs de prix. GovCapital a un objectif de cours 2026 de 10,92 $. Cet objectif représente une hausse de plus de 420%. L’objectif de prix est basé sur un « algorithme personnalisé » basé sur l’apprentissage en profondeur. L’algorithme prend en compte plusieurs facteurs, tels que le volume, les cycles du marché et les performances d’autres pièces. WalletInvestor a un objectif de cours 2026 de 10,66 $. Cet objectif de cours représente une hausse de 410%. La cible est basée sur leur modèle d’intelligence artificielle (IA) et leur analyse technique. Enfin, Digitalcoin a un objectif de prix 2028 de 9,33 $. Cet objectif représente une hausse de 346%. Digitalcoin a développé sa prévision de prix Polygon sur la base de données historiques et d’un algorithme propriétaire.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.