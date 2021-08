Prédictions de prix de polygone (MATIC) : jusqu’où peut aller le Red-Hot MATIC en 2021 ?

Alors que les investisseurs se sont laissé emporter par les pièces de monnaie et les petits joueurs, beaucoup ont négligé les cryptos de taille moyenne. Certains des plus grands moteurs de 2021 ont volé en grande partie sous le radar alors que les investisseurs affluaient en masse vers des pièces comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Vraiment cependant, le grand outsider de l’année s’est avéré être Polygone (CCC :MATIC-USD). La solution de mise à l’échelle de la couche deux s’avère à la fois une option viable pour la mise à l’échelle des transactions et une crypto avec un potentiel de croissance énorme. Il n’est pas étonnant que les acheteurs recherchent maintenant des prévisions de prix Polygon (MATIC).

Source : Shutterstock

Dogecoin est passé de moins de 1 cent à un niveau record de 73 cents en quelques jours. Il a attiré beaucoup d’attention parce que c’est une pièce avec une mascotte mignonne, une longue histoire et une base de fans dévouée. Cependant, ses gains ne tiennent pas compte des gains de Polygon depuis le début de l’année. MATIC a commencé 2021 à un peu moins de deux cents. Il a atteint un sommet de 2,68 $, ce qui représente une croissance de plus de 13 300 %.

MATIC obtient des boosts aux côtés d’Ethereum

Maintenant, MATIC est en train de devenir l’une des cryptos les plus recherchées et l’une des monnaies numériques qui, selon les analystes, a le plus grand potentiel de croissance. Comme le rapporte FXStreet, les adresses actives quotidiennes (DAA) du réseau Polygon ont augmenté de 803% depuis le 1er janvier. Dans le même temps, le monolithique Binance (CCC :BNB-USD) le DAA du réseau n’a augmenté que de 171 %. Cette statistique est révélatrice de la croissance massive de la popularité du réseau et indique directement le potentiel de croissance des valeurs MATIC.

La croissance rapide des Ethereum (CCC :ETH-USD) prix récemment. Polygon est une solution d’évolutivité pour la chaîne Ethereum ; il existe en réponse aux problèmes de goulot d’étranglement des transactions sur la chaîne Ethereum. En tant que tel, son succès grandit aux côtés de celui d’Ethereum. Le réseau devient également plus compatible avec Ethereum : la création d’une nouvelle plate-forme de transfert inter-chaînes, appelée Trait d’union, permet aux utilisateurs d’envoyer plus facilement des pièces stables entre les réseaux Ethereum et Polygon.

Prédictions de prix de polygone (MATIC) : le succès de MATIC catalysera-t-il de nouveaux gains ?

L’essor de la croissance et la capacité du réseau à partager le succès d’Ethereum en font une crypto-monnaie au potentiel de croissance énorme. En effet, MATIC exploite ce potentiel aujourd’hui avec un gain de plus de 22%. La hausse de 28 cents envoie MATIC à une valeur de 1,41 $, grâce à une augmentation de 157% du volume des transactions. Mais que pensent les analystes des prévisions de prix de Polygon (MATIC) ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

WalletInvestor pense que d’ici août 2022, MATIC brisera les précédents records de tous les temps. La prise pique Polygon pour une valeur de 3,40 $. DigitalCoin ne partage pas la même tendance haussière, bien qu’ils prédisent une croissance. Ils disent que d’ici la fin de l’année, MATIC atteindra une valeur de 2,04 $. Gov Capital est plus optimiste que la plupart ; le point de vente prévoit un prix de 3,73 $ d’ici août 2022. Dans un avenir immédiat, InvestingCube prédit que MATIC atteindra 1,75 $ avant de rencontrer une quelconque résistance.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.