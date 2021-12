Prédictions de prix de polygone : quelle est la prochaine étape pour MATIC après l’acquisition de Mir ?

Polygone (CCC :MATIC-USD) continue de faire du bruit cette semaine alors qu’il dévoile de grandes nouvelles lors d’un événement qu’il organise aujourd’hui. Avec le bavardage autour de la mise à l’échelle de la blockchain de plus en plus fort au fur et à mesure que l’année avance, les jeux de couche 2 comme Polygon ont pu prospérer. Maintenant, il exploite de nouveaux pouvoirs grâce à une acquisition massive. Avec une nouvelle technologie haute performance désormais sous l’égide de Polygon, la pièce MATIC se prépare pour une percée. Bien sûr, les investisseurs recherchent les prévisions de prix de Polygon pour voir à quel point ces prévisions pourraient être élevées ou basses.

Source : Shutterstock

La nouvelle d’aujourd’hui provient de l’événement zk Summit que Polygon organise actuellement. L’événement concerne, comme son nom l’indique, le mécanisme de vérification de la connaissance zéro (zk). Avec zk, un tiers peut vérifier les transactions sans voir ou enregistrer chaque bit de données dans la blockchain. En ce sens, zk est une solution gagnant-gagnant pour chaque partie. Les nœuds enregistrent moins de données sur la blockchain, ce qui se traduit par des frais de transaction moins élevés. Pendant ce temps, les utilisateurs qui effectuent des transactions bénéficient de la confidentialité. C’est parce que seuls les enregistrements de données partiels à la chaîne.

Polygon est assez optimiste sur la technologie zk et, en tant que tel, il organise ce sommet pour ouvrir un dialogue plus large à ce sujet. Le sommet comprend des conférenciers de l’industrie de la blockchain ; le plus notable de la meute est Vitalik Buterin, co-fondateur de la Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau.

Les taureaux MATIC attendaient avec impatience cet événement. C’est parce que les développeurs de Polygon ont également informé les détenteurs d’une grande annonce à venir lors de l’événement.

Les prévisions de prix de polygone s’échauffent après la révélation des développeurs

Le réseau a annoncé l’acquisition de la startup zk-rollup Protocole Mir. Polygon rachètera la startup pour 400 millions de dollars. Bien entendu, cette transaction se déroule en grande partie dans MATIC ; 300 millions de dollars du paiement seront effectués dans MATIC. Les 100 millions de dollars restants seront livrés sous forme de Pièce en USD (CCC :USDC-USD).

Avec cette transaction, Polygon absorbe le protocole Mir dans son parapluie et le renomme Polygon Zero. L’acquisition est encore une autre étape dans le plan de Polygon pour offrir le réseau le plus robuste d’options de mise à l’échelle de couche 2 à ses utilisateurs. La solution Polygon Zero est l’une des 10 solutions de mise à l’échelle différentes que Polygon propose actuellement.

À la suite de l’acquisition, les prix de MATIC sont en fait en baisse. Terminant une semaine agréable de montées principalement à la hausse, la crypto MATIC est en baisse d’environ 12% cet après-midi. Bien sûr, avec les nouvelles haussières, les investisseurs ont des raisons d’utiliser la baisse comme une opportunité d’acheter à rabais. Mais quelle est la prochaine étape pour l’avenir de MATIC ?

Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix de Polygon et voyons ce que pensent les analystes :

CoinPriceForecast pense que MATIC est bon pour un gain de plus de 50% jusqu’à la fin de l’année. Le point de vente vise un prix de 3,21 $ pour la pièce à l’approche de la nouvelle année. Les prévisions de fin d’année de DigitalCoinPrice prévoient un prix MATIC de 3,11 $. D’ici la fin de 2022, le site s’attend à ce que ce prix passe à 3,74 $. À l’instar des prévisions de décembre 2022 de DigitalCoinPrice, WalletInvestor s’attend à ce que MATIC valent 3,65 $ au cours de cette période. Gov Capital fixe un objectif de cours de 3,71 $ sur MATIC au cours des 12 prochains mois.

A la date de publication, Brenden Rearick n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.