Prédictions de prix de Shiba Inu (SHIB): Jusqu’où Musk peut-il prendre SHIB?

in

Elon Musk recommence ce matin avec un nouveau tweet crypto. Une promesse d’un futur nom d’animal de compagnie et une référence à un Norseman fictif ont fait monter en flèche deux jetons aujourd’hui. Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est le principal bénéficiaire. Maintenant, les investisseurs veulent voir des prévisions de prix Shiba Inu (SHIB) pour savoir à quel point leurs jetons peuvent atteindre la valeur.

Source : Shutterstock

Musk a tweeté il y a quelques heures à peine à propos de son Shiba Inu théorique. Le tweet dans son intégralité ne comptait que sept mots, et a probablement pris le EspaceX magnat toutes les 30 secondes pour réfléchir et publier :

Bien sûr, SHIB en a profité. Toute mention de la race de Musk a historiquement conduit aux pompes à jetons Shiba. À l’heure actuelle, le jeton Shiba Inu est en hausse de plus de 6% par rapport à la séance de négociation du jour. Le volume des transactions a également augmenté de plus de 91%.

Mon Shiba Inu s’appellera Floki – Elon Musk (@elonmusk) 25 juin 2021

Moins intentionnelle a été le coup de pouce pour Floki jetons. Floki, qui n’est disponible via aucun échange majeur et n’est connu qu’en marge de la communauté crypto, connaît une augmentation significative des prix. Il convient de noter que la crypto est extrêmement volatile et que son pool de liquidités débloqué est un motif de prudence.

Elon Musk suscite l’intérêt pour les prévisions de prix de Shiba Inu (SHIB)

Le dernier message de Musk a évidemment donné à Shiba Inu un coup de pouce bienvenu. Mais à quoi ressemblent les perspectives d’avenir du jeton ? Peut-il continuer sa montée vers 1 centime ? Dans l’état actuel des choses, le jeton est évalué à 0,0000079 $. La montée est longue, mais que pensent les analystes de ses chances ?

Voici un aperçu de certaines des meilleures prévisions de prix Shiba Inu (SHIB):

FXStreet vient de publier une analyse approfondie des prix de SHIB et a conclu que la crypto pourrait entraîner de très gros gains si les détenteurs restent patients. Leur objectif de cours pour SHIB comprend un gain de 82% par rapport à leur position cette semaine. La prévision de prix sur 12 mois de WalletInvestor pour SHIB est de 0,000020 $. La prévision de Gov Capital n’est que légèrement inférieure à celle de WalletInvestor, le point de vente envisageant une prévision sur 12 mois de 1,3 à 5 cents. Cela représente des gains d’environ 85% à partir d’ici.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.