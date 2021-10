L’intérêt des investisseurs prend un virage rapide vers le métaverse. S’appuyant sur un concept de science-fiction de longue date, les entreprises cherchent maintenant à transformer le métavers en une opportunité commerciale. Avec l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde faisant son propre pari dans cet espace, Decentraland (CCC :MANA-USD) est l’un des principaux bénéficiaires. Le jeton MANA est lié à la fois à la technologie blockchain et au phénomène de plus en plus populaire du métaverse, et les prévisions de prix de Decentraland montrent que les récents pivots contribuent à augmenter les prix MANA.

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

Le métavers, au niveau conceptuel, est un domaine technologique qui mélange la réalité virtuelle avec le monde réel. Pensez à un Internet en trois dimensions ; plutôt que de vous connecter Zoom (NASDAQ :ZM) pour une réunion, vous pouvez entrer dans le métaverse et vous asseoir à une table virtuelle avec vos collègues. Au-delà du travail, il y a aussi de la place pour l’apprentissage virtuel, l’interaction sociale virtuelle et même le divertissement virtuel.

De tous ces outils, Decentraland se penche principalement sur les aspects sociaux et de divertissement, tout en reliant la technologie à la blockchain. En fait, il a récemment franchi une étape importante en organisant son festival Metaverse. L’événement de quatre jours est présenté par le réseau comme le premier festival de musique métaverse. Il présentait des performances de réalité virtuelle par des musiciens comme Deadmau5, AlunaGeorge, Alison Wonderland et d’autres.

Hausse des prévisions de prix de Decentraland

En plus de ses progrès dans la construction d’un métaverse décentralisé, il semble que le jeton MANA bénéficie grandement de Facebook (NASDAQ :FB) rebaptisé. Hier, le géant de la technologie a annoncé son intention de se rebaptiser Meta. Sans surprise, compte tenu du nouveau nom, Mark Zuckerberg a également donné aux utilisateurs un aperçu du produit métavers entrant de l’entreprise.

Compte tenu de la taille et de la portée de Facebook, il est logique que son nouveau produit incite les investisseurs à rechercher plus d’informations sur le métaverse. De même, cela expose également les investisseurs à des projets de métaverse existants comme Decentraland. En tant que tel, MANA voit un grand afflux d’acheteurs ; sa valeur profite également beaucoup. Le jeton affiche un gain de 40 % ; il repose actuellement à une valeur de 1,26 $. De plus, son volume de transactions est augmenté de près de 2 000%.

Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix de Decentraland et voyons où les analystes pensent que MANA se dirige :

WalletInvestor prédit que MANA verra de légers gains tout au long de l’année prochaine. D’ici octobre 2022, le site fixe un objectif de prix de 1,56 $. De même, l’objectif de prix de Gov Capital pour MANA en octobre de l’année prochaine est de 1,52 $. DigitalCoinPrice prédit une croissance plus rapide pour le jeton. D’ici la fin de cette année, il s’attend à ce que MANA atteigne un prix de 1,91 $. L’Agence de prévision économique est baissière, mais seulement à court terme. Le site s’attend à ce que MANA chute à 1,15 $ à la fin de l’année. En octobre de l’année prochaine, cependant, il s’attend à un prix aussi élevé que 3,02 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.