Prédictions de prix des jetons d’attention de base (BAT): que se passe-t-il après les nouvelles de crypto BAT?

Jeton d’attention de base (CCC:BAT-USD) est en hausse de près de 25% dans le commerce aujourd’hui. BAT-USD a reçu une attention accrue des investisseurs ces dernières semaines suite au lancement d’une fiducie en niveaux de gris.

BAT-USD est un jeton utilitaire construit sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) blockchain et est le jeton qui sous-tend le navigateur Web Brave. Brave permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet de manière anonyme et sans publicité, mais permet également aux utilisateurs de choisir de regarder des publicités en échange de BAT-USD.

Les éditeurs obtiennent également BAT-USD lorsque les utilisateurs regardent ou cliquent sur des publicités sur leurs sites. Les annonceurs bénéficient de frais généraux réduits et d’un engagement plus élevé. Et les utilisateurs bénéficient d’une confidentialité accrue sans sacrifier les avantages des publicités personnalisées.

Mercredi, Brave a publié une mise à jour de la feuille de route pour Basic Attention Token. Les points forts incluent un partenariat avec Binance Smart Chain, un lancement de NFT et la création d’un porte-clés de portefeuille HD natif pour Ethereum et Bitcoin (CCC:BTC-USD). Brave a également introduit la prise en charge des achats NFT en février.

Grayscale a lancé une fiducie axée uniquement sur le jeton d’attention de base à la mi-mars, aux côtés de quatre autres véhicules d’investissement altcoin. Également à la mi-mars, le jeton a été répertorié sur l’échange de crypto-monnaie basé au Japon bitbank. La semaine dernière, le New York Times a publié un article sur les navigateurs axés sur la protection de la vie privée dans lequel l’auteur a déclaré qu’il préférait Brave.

Prédictions de prix du jeton d’attention de base (BAT-USD)

Se négociant actuellement à 1,59 $, quelle est la prochaine étape pour Brave? Voici quelques prévisions de prix de Basic Attention Token (BAT-USD):

