Prédictions de prix Dogecoin: à quelle hauteur ‘Elder Doge’ peut-il alimenter la pièce originale du meme?

Un autre jour, un autre coup de pouce en pupcoin grâce à Elon Musk. Ce matin, les choses reviennent à l’essentiel, avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD) bénéficiant de l’activité de Musk sur les réseaux sociaux, plutôt que de la flopée de descendants de DOGE qui ont récemment récolté les fruits. Musk pourrait-il aider à propulser Dogecoin hors de sa valeur profondément ancrée ? Les investisseurs recherchent des réponses sous la forme de prévisions de prix Dogecoin.

Source : Shutterstock

Ce fut une semaine chargée et controversée pour Tesla (NASDAQ :TSLA) Elon Musk sur Twitter. Avec les démocrates aux commandes du gouvernement, l’accent est mis sur l’impôt sur le revenu des sociétés et des milliardaires. Ces décideurs veulent utiliser l’augmentation des recettes fiscales pour financer la refonte des infrastructures, et Musk tombe dans leur ligne de mire. La fortune de Musk se rapproche de 300 milliards de dollars, ce qui signifie qu’il est l’une des personnes les plus riches à avoir jamais vécu. En plus de cela, Tesla a récemment dépassé 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L’attention croissante portée à Musk amplifie considérablement l’intérêt pour ses tweets. Au cours des derniers jours, Musk a ouvertement contesté ces propositions fiscales, affirmant qu’il vendrait 10 % de ses avoirs TSLA si son sondage Twitter obtenait un vote majoritaire « oui » ; à la clôture du scrutin, la majorité avait en effet réclamé cette vente. Alors que beaucoup prennent note de Musk alors qu’il affronte les décideurs politiques via la plate-forme très publique, les crypto-bulls s’intéressent à son compte pour une tout autre raison. Elon Musk a changé son nom Twitter en « Lorde Edge ».

Bien qu’il puisse sembler à première vue qu’Elon Musk essaie de faire pâlir un autre chouchou de la pop indie, les crypto-bulls pensent que le nouveau nom Twitter de Musk est plutôt un message subliminal pour les détenteurs de DOGE. Le créateur du réseau, Billy Markus, souligne que « Lorde Edge » est un anagramme 0f « Elder Doge ».

Les prévisions de prix Dogecoin s’échauffent avec le nouveau nom Twitter de Musk

« Lorde Edge » est actuellement à la mode sur la plate-forme, avec des milliers de tweets provenant d’utilisateurs se demandant ce que signifie exactement le changement de nom ou s’il y a une signification plus profonde. La suggestion de Markus est simplement ludique ; La question de savoir si les intentions profondes de Musk avec le nom étaient ou non liées à Doge est sujette à débat.

Compte tenu de sa connexion de longue date au réseau Dogecoin et de son pompage par inadvertance d’autres pupcoins, c’est encore une raison suffisante pour que les taureaux s’excitent. Le tweet effronté de Markus sur le nouveau nom de Musk précède une augmentation de 5% du prix de DOGE. Le volume des transactions dans DOGE est également presque quadruplé ; 3,7 milliards de dollars dans la pièce s’échangent aujourd’hui, soit une augmentation de 290% par rapport à la moyenne du réseau.

Musk pourrait-il aider à propulser Dogecoin de son ornière actuelle entre 25 et 30 centimes ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Dogecoin et voyons ce que pensent les analystes :

CoinPriceForecast s’attend à ce que DOGE éclipse son ornière actuelle et termine 2021 à 37 cents par pièce. DigitalCoin vise un prix de fin d’année de 41 cents pour l’altcoin préféré de Musk. L’Agence de prévision économique est moins optimiste ; il s’attend à ce que DOGE termine l’année à 25 cents. En novembre 2022, cependant, il vise un prix de 40 cents pour la crypto. La prévision sur 12 mois de WalletInvestor prévoit une valeur de 51 cents pour DOGE d’ici novembre prochain. Un gouvernement moins optimiste s’attend à ce que Dogecoin valent 35 cents dans un an.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.