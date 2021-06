Prédictions de prix Dogecoin: DOGE peut-il à nouveau bondir vers 1 $ en 2021?

in

Les fluctuations massives que nous avons observées récemment sur le marché de la cryptographie ont été vraiment incroyables. En effet, pour les investisseurs dans les pièces meme telles que Dogecoin (CCC :DOGE-USD), ces mouvements ont été plus prononcés. En conséquence, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à l’évolution des prévisions de prix Dogecoin.

Source : Orpheus FX / Shutterstock.com

En effet, la montée et la chute rapides de Dogecoin sont liées à un certain nombre de facteurs. Une grave répression de la crypto en Chine déverse de l’eau froide sur le secteur, n’épargnant aucune victime. Et le manque de tweets incessants du PDG de la célébrité Elon Musk soutenant Dogecoin n’a pas aidé le récent déclin de cette crypto. Pour les investisseurs du DOGE, le silence est assourdissant.

En effet, il reste à voir si de nouveaux catalyseurs apparaissent pour emmener DOGE sur la lune. Cependant, si le sentiment reprend dans l’espace crypto, Dogecoin a montré sa capacité à surpasser ses pairs meme.

Compte tenu des mouvements de ces derniers jours avec la reprise des prix DOGE, il y a peut-être un peu d’espoir. Voyons où les experts pensent que DOGE pourrait se diriger.

Prédictions de prix Dogecoin

Pour référence, DOGE se négocie actuellement à 22 cents par pièce, au moment de la rédaction.

WalletInvestor fournit un objectif de cours à un an et à cinq ans sur DOGE de 44 cents et 1,12 $, respectivement. InvestingCube note un soutien pour DOGE au niveau de 28 cents. Forexcrunch pense que DOGE pourrait potentiellement se négocier au-dessus de 30 cents dans des conditions de marché haussières. Capital.com suggère qu’un objectif de prix de 1 $ d’ici avril 2025 est réalisable.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.