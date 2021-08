Prédictions de prix Dogecoin : Elon Musk et Mark Cuban peuvent-ils faire de #DogecoinTo1Dollar une réalité ?

Il semble que la manie des pièces de monnaie revienne à ses sommets d’avril et de mai cette semaine. Les altcoins ont régulièrement grimpé vers les précédents sommets de tous les temps; les cryptos qui ont connu les plus fortes poussées de croissance au cours de la semaine dernière ont été en grande partie des pièces de monnaie. Ces pièces, une sorte de classe crypto à part entière, mettent l’accent sur des noms et des logos humoristiques et existent presque exclusivement en tant que véhicules d’arbitrage de prix. Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est l’ancêtre indiscutable de ce mouvement, et il remonte à un rythme effréné. Les prévisions de prix Dogecoin se réchauffent en conséquence.

Source : Shutterstock

Ce qui différencie Dogecoin des autres pièces meme, c’est qu’il a transcendé ce modèle d’arbitrage des prix et est désormais un moyen de transaction pour les biens du monde réel. Il existe une longue liste d’endroits où l’on peut acheter des biens et des services avec son Dogecoin, des hôtels aux vols en passant par les billets de sport. C’est là que résident ses forces, et les influenceurs crypto sont depuis longtemps à la pointe de cette connaissance.

L’un des taureaux Dogecoin les plus virulents, Mark Cuban, exprime à nouveau sa foi dans la monnaie numérique cette semaine. L’entrepreneur milliardaire a déclaré vendredi qu’il pensait que la communauté Dogecoin prouvait sa force en tant que monnaie transactionnelle. Il continue en le louant comme l’une des seules crypto-monnaies réellement utilisées pour acheter des choses.

Au cours du week-end, un autre taureau Dogecoin de premier plan était d’accord avec le sentiment cubain. Dans un court tweet, Elon Musk a répondu aux déclarations de Cuba et a réitéré des sentiments similaires envers la monnaie. Le tweet de Musk provoque un hashtag tendance sur Twitter, #DogecoinTo1Dollar. La communauté des investisseurs attise à nouveau les flammes après avoir vu des célébrités enfin revenir discuter de leur devise préférée. Crypto YouTuber Matt Wallace, un taureau Dogecoin bien connu, fait partie de ceux qui appellent à ce que la devise revienne à des sommets historiques et à franchir le cap de 1 $ :

#DogeCoinTo1Dollar commence à être tendance ! RENDONS CELA DEVENIR FOU !!! – Matt Wallace ⚠️ (@MattWallace888) 15 août 2021

Prédictions de prix Dogecoin: Cuba et Musk aideront-ils à élever Doge à 1 $?

DOGE monte en flèche ce matin alors que le bavardage autour de la crypto continue de prendre de l’ampleur. La pièce est actuellement en hausse d’environ 15 %, ce qui lui permet de reprendre la barre des 30 cents une fois de plus. Dogecoin est-il dû pour sa valorisation de 1 $ ? À quoi pourraient ressembler les prix DOGE dans les mois à venir ? Consultons quelques prévisions de prix Dogecoin :

WalletInvestor ne voit pas DOGE tirer vers le ciel comme il l’a fait plus tôt dans l’année. Le point de vente prévoit un prix d’environ 59 cents pour Dogecoin d’ici août 2022. CoinPriceForecast ne rejoint pas encore la foule #DogecoinTo1Dollar, mais ils voient un avenir plus prometteur pour Dogecoin que WalletInvestor. D’ici décembre 2021, le point de vente pense que Dogecoin atteindra une valeur de 67 cents. L’agence de prévision économique a déclaré que dans un an, Dogecoin pourrait frapper à la porte du cap de 1 $. Le point de vente suggère un prix de 91 cents pour la pièce d’ici août de l’année prochaine.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.