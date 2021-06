Prédictions de prix Dogecoin: jusqu’où le lancement de Coinbase prendra-t-il DOGE?

Dogecoin (CCC:DOGE-USD), après une semaine exceptionnellement calme et calme, revient dans l’actualité grâce à une promesse tenue. La pièce de monnaie meme populaire refuse de tomber en désuétude, et maintenant elle obtient le soutien de l’un des échanges cryptographiques les plus populaires. Les prévisions de prix Dogecoin commencent à se réchauffer avant sa Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) référencement.

Coinbase est l’une des plateformes de trading crypto les plus populaires aux États-Unis aux côtés d’échanges comme eToro, Kraken, et Binance (CCC:BNB-USD). En tant que l’une des plateformes les plus utilisées pour échanger des cryptos, les fanatiques de Dogecoin font campagne pour que Doge obtienne une liste Coinbase depuis un certain temps déjà.

Un appel de résultats il y a quelques semaines à peine a apporté d’excellentes nouvelles aux investisseurs du DOGE. Une remarque impromptue du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a révélé qu’une liste Dogecoin arriverait sur la plate-forme de son entreprise dans un proche avenir.

Eh bien maintenant, Coinbase tient sa promesse d’obtenir la pièce meme sur sa salle des marchés numérique. La société révèle via son blog que DOGE atterrira sur la plate-forme Coinbase Pro le 3 juin. Les investisseurs peuvent désormais transférer leur DOGE existant sur leur compte Coinbase Pro avant la négociation.

Prédictions de prix Dogecoin: où COIN prendra DOGE?

La nouvelle est une affaire énorme pour Dogecoin, compte tenu de la volonté des investisseurs de faire campagne pour que la pièce soit cotée. Ainsi, les perspectives des prévisions de prix Dogecoin sont assez optimistes grâce au jalon enfin atteint. Voyons ce que pensent les analystes :

CryptoNewsZ prédit que DOGE franchira la barrière de 1 $ à un moment donné cette année. Même sur une tendance baissière, le point de vente s’attend à ce que DOGE termine l’année au nord de 91 cents. DigitalCoinPrice fixe une valeur de 50 cents sur DOGE pour la fin de 2021. WalletInvestor est le moins optimiste du groupe. Le point de vente prévoit une évaluation de seulement 43 cents d’ici juin de l’année prochaine. Coin Price Forecast prévoit que Dogecoin dépassera 1 $ au cours des six prochains mois. Ils disent que Dogecoin peut atteindre 1,18 $.

