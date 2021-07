Prédictions de prix Dogecoin: Jusqu’où le Tweet de Musk peut-il atteindre DOGE?

in

L’autoproclamé Dogefather est de retour. Pour les investisseurs en Dogecoin (CCC :DOGE-USD), c’est une très bonne nouvelle. En effet, ceux qui ont fortement investi dans DOGE se demandent peut-être où les experts pensent que cette crypto-monnaie se dirige. Et nous arriverons à ces prévisions de prix Dogecoin dans une minute.

Cependant, il est intrigant de regarder l’évolution des prix sur DOGE à la suite du récent tweet d’Elon Musk. « Lâchez le Doge ! » de M. Musk tweet a initialement provoqué un petit pic avec DOGE. Cependant, depuis lors, la pression baissière à la vente a repris le dessus.

Actuellement, DOGE est en baisse de 4% au cours des dernières 24 heures sur un volume supérieur à la moyenne.

Reste à savoir si le tweet de Musk indique qu’il est de retour dans le jeu de pompage avec DOGE. Cependant, les investisseurs semblent envisager une nouvelle faiblesse de cette crypto-monnaie en ce moment.

En conséquence, passons à ces prévisions de prix d’experts.

Prédictions de prix Dogecoin

Pour référence, DOGE se négocie actuellement à 0,24 $ par jeton.

Coinpedia suggère qu’une fourchette de 20 cents à 71 cents est probable pour DOGE cette année. En 2022, le site prévoit que DOGE pourrait atteindre en moyenne 1,64 $, tandis que l’objectif sur cinq ans du site s’élève à 6,50 $. FXStreet identifie un objectif à court terme de 35 cents comme le niveau que les investisseurs devraient rechercher. InvestingCube suggère que DOGE pourrait voir une résistance autour de 28 cents, mais pourrait continuer vers 46 cents dans des conditions de marché haussières. LongForecast fournit un objectif à 1 an, 3 ans et 4 ans pour DOGE de 38 cents, 46 cents et 52 cents, respectivement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

