Prédictions de prix Dogecoin: jusqu’où peut aller Mark Cuban DOGE?

Avec le réchauffement de la saison des échanges d’automne, deux choses sont devenues de plus en plus claires. Nous sommes au milieu d’une frénésie de pupcoin – et personne ne sait jusqu’où cela peut aller. Il y a eu beaucoup de buzz autour des jetons populaires Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Floki dansu (CCC :FLOKI-USD) ainsi que la résurgence de Bébé Doge (CCC :BABYDOGE-USD), mais cette semaine a débuté avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD) une nouvelle tendance avec une hausse des prix de 6,5%. Dans cet esprit, qu’est-ce qui cause le rallye DOGE ? Et que demandent les prévisions de prix Dogecoin des experts ?

Il semble que le pic soit lié à deux des noms les plus en vue de l’investissement qui ont fait la une des journaux ce matin.

La star de Shark Tank, Mark Cuban, a annoncé qu’il avait triplé sa participation dans DOGE, passant de 500 $ à 1 500 $. Cela vient après que Cuba a vanté les avantages du Dogecoin en août, suggérant sa force en tant que moyen d’échange. Alors que 1 500 $ peuvent être des centimes pour Cuba, son approbation de Dogecoin a montré qu’il peut faire monter les prix DOGE beaucoup plus haut.

Dans d’autres nouvelles, Tesla (NASDAQ :TSLA) le fondateur Elon Musk a fait bouger Dogecoin avec un seul tweet. Lorsque l’influenceur des médias sociaux Matt Wallace a noté à quelle vitesse la richesse de Musk augmentait, le Dogefather a répondu qu’il espérait que cela conduirait à prolonger la vie sur Mars. DOGE pourrait-il jouer un rôle dans notre vie sur Mars ?

Alors que les réactions au sentiment de Musk étaient mitigées, la crypto a commencé à augmenter comme tout pupcoin le fait inévitablement lorsque Musk tweete à ce sujet.

Prédictions de prix Dogecoin

Selon CryptoNewsZ, le « prix Dogecoin devrait se négocier avec une dynamique haussière » et pourrait atteindre 90 cents d’ici la fin de 2022. En 2023, les prix DOGE pourraient dépasser 1 $. DigitalCoinPrice prédit que Dogecoin augmentera jusqu’à 1,15 $ d’ici 2028. À plus court terme, cependant, il prédit que DOGE augmentera régulièrement. Il a un objectif de 0,4558039896 $ d’ici la fin de 2022 et de 0,5355567444 $ d’ici la fin de 2023. Coin Price Forecast fournit une perspective approfondie, prédisant que «Au premier semestre 2022, le prix Dogecoin grimpera à 0,32 $; au second semestre, le prix ajouterait 0,02 $ et clôturerait l’année à 0,34 $, soit +32 % par rapport au prix actuel. » Pour 2022, CoinPedia prédit que si Dogecoin « ferme cette année en atteignant des sommets, alors 2022 pourrait commencer à être haussier à 0,99 $. D’un autre côté, si un piège baissier s’engouffre, le commerce de 2022 pourrait reprendre à une tendance similaire à 0,21 $. » Citant le potentiel de catalyseurs tels que les grandes listes d’échanges, CoinPedia a un objectif de bull-case de 2,38 $ d’ici la fin de 2022.

