Prédictions de prix Dogecoin: où Musk peut-il prendre DOGE après l’honneur de la «personne de l’année»?

Les investisseurs ont appris qu’Elon Musk peut vraiment faire bouger les marchés. Le fondateur de EspaceX et Tesla (NASDAQ :TSLA) a montré que le simple fait de mentionner une crypto-monnaie populaire suffit souvent à la faire exploser. Ses tweets ont inspiré Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Floki Inu (CCC :FLOKI-USD), déclenchant de grands rassemblements. Mais surtout, le Dogefather a soutenu Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Aujourd’hui a cependant apporté une tournure des événements vraiment étrange, posant des complications pour les prévisions de prix Dogecoin.

Source : Shutterstock

Cette semaine a commencé avec l’annonce que TIME Magazine avait nommé Musk Personnalité de l’année 2021. Ce n’est même pas le titre qui a fait le plus tourner les têtes à Wall Street ce matin. Le magazine a tweeté une vidéo de Musk discutant de la crypto dans le cadre de l’annonce, dans laquelle il a proposé une approbation d’une crypto. Il a vanté l’utilité de Dogecoin sur Bitcoin (CCC :BTC-USD).

« Même s’il a été créé comme une blague idiote, le dogecoin est mieux adapté aux transactions », a-t-il déclaré.

De nombreux fans de Dogecoin ont répondu positivement à la vidéo, soulignant que cela signifiait que la pièce meme était là pour rester. Depuis ce matin, pourtant, ses prix n’ont pas bougé, restant obstinément à 16 centimes. Qu’est-ce que cela signifie pour les prévisions de prix Dogecoin ? Voyons ce que certains experts ont à dire.

Prédictions de prix Dogecoin :

Crowd Wisdom est assez baissier sur Dogecoin. Sa recommandation actuelle est une note de « vente » en raison du fait qu’elle considère que les mesures de la dynamique sont négatives. Les investisseurs doivent noter que cela inclut les mentions sur les réseaux sociaux. WalletInvestor est considérablement plus optimiste dans ses prévisions de prix, qualifiant DOGE d’investissement «génial» sur un an. Sur la base de son modèle de prévision des prix, Dogecoin atteindra 39 cents en un an et 1,28 $ en cinq ans. DigitalCoinPrice prédit également que DOGE passera à un peu plus de 23 cents d’ici la fin de 2021 et atteindra 33 cents avant 2023. Ses prévisions de prix Dogecoin sur quatre ans font grimper la crypto jusqu’à 46 cents et jusqu’à 55 cents l’année suivante. Gov.Capital prédit que les prix Dogecoin atteindront 25 cents d’ici un an et 83 cents d’ici cinq ans. La plateforme note que si les prix continuent d’augmenter au taux prévu, un investissement de 100 $ dans Dogecoin pourrait valoir jusqu’à 150,14 $ d’ici le 13 décembre 2022.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.