Prédictions de prix du bac à sable : jusqu’où ira la crypto SAND d’ici 2025 ?

Que se passe-t-il avec Le bac à sable (CCC :SABLE-USD) aujourd’hui? Les actions de la crypto SAND sont apparemment imparables, augmentant de plus de 17% au cours des dernières 24 heures. Le mouvement des prix fait suite à des nouvelles passionnantes d’un grand cabinet de conseil. Au moment de la rédaction de cet article, SAND crypto est actuellement la 34e plus grande crypto-monnaie basée sur la capitalisation boursière. Cependant, les investisseurs se demandent maintenant si la crypto peut maintenir l’élan. En conséquence, ils recherchent des prévisions de prix Sandbox.

Aujourd’hui, PricewaterhouseCoopers (PwC) Hong Kong a annoncé avoir acheté un terrain. LAND représente l’immobilier virtuel en tant que jeton non fongible (NFT) dans le métaverse The Sandbox. Bien que la parcelle et le prix spécifiques du TERRAIN acheté n’aient pas été divulgués, un partenaire de PwC Hong Kong a expliqué : « Nous tirerons parti de notre expertise pour conseiller les clients qui souhaitent embrasser le métavers sur l’ensemble des défis présentés par ce phénomène numérique mondial émergent. «

De plus, le directeur de l’exploitation de Sandbox, Sébastien Borget, a fait l’éloge de l’achat, ajoutant : « Le métaverse est ouvert aux affaires. Nous invitons PwC Hong Kong à découvrir comment The Sandbox favorise de nouvelles expériences immersives et de nouvelles façons pour les marques de se connecter avec les clients.

Les fans de The Sandbox n’ont pas tardé à reconnaître l’étendue de cette nouvelle. PwC est une société de conseil réputée qui ajoutera sûrement un sentiment de légitimité à la crypto SAND. En conséquence, les prévisions de prix Sandbox sont très demandées. Allons droit dedans.

Prédictions de prix Sandbox : quelle est la prochaine étape pour la crypto SAND ?

Gov Capital a une prévision de prix 2025 de 61,58 $. De manière impressionnante, cela implique une hausse de 914% par rapport aux prix actuels. La prédiction est basée sur des « processus d’apprentissage en profondeur » et une analyse technique. Wallet Investor a une prévision de prix 2025 de 31,14 $. Cette prédiction représente une hausse de 413%. Wallet Investor note également que le sentiment entourant la crypto SAND au cours des 30 derniers jours a été neutre. De plus, après l’appréciation des prix d’aujourd’hui, les trois niveaux de résistance analysés par Wallet Investor ont été dépassés. CoinPriceForecast a une prévision de prix 2025 de 25,03 $. Cette prédiction implique une hausse de 312% par rapport aux prix actuels. De plus, CoinPriceForecast a formulé cette prédiction à l’aide d’une « technologie d’apprentissage en profondeur » propriétaire. Digitalcoin a une prévision de prix 2025 de 11,87 $. Cette prédiction représente une hausse de 95 % et est nettement inférieure aux trois prédictions ci-dessus. Digitalcoin a développé sa prédiction de prix sur la base de son propre algorithme propriétaire, qui prend en compte les données historiques.

