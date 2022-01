Prédictions de prix en boucle : où GameStop NFT News emmènera-t-il la crypto LRC ?

Aujourd’hui, Boucle (CCC :LRC-USD) est à l’honneur après GameStop (NYSE :GME) a annoncé qu’il lancerait une place de marché pour les jetons non fongibles (NFT) plus tard cette année. Le détaillant de jeux vidéo a également annoncé qu’il était sur le point de signer des accords avec deux sociétés de cryptographie non divulguées, attirant l’attention sur les prévisions de prix de Loopring. Ces partenariats verront les entreprises collaborer pour concevoir et investir dans des jeux utilisant la technologie blockchain et NFT. Les spéculateurs crypto pensent que l’une de ces sociétés est Loopring. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto LRC est actuellement la 58e plus grande crypto sur la base de sa capitalisation boursière de 2,27 milliards de dollars.

Source : Vladimir Kazakov / Shutterstock.com

Loopring est un projet basé sur la blockchain qui fonctionne au-dessus de Ethereum (CCC :ETH-USD) blockchain. De plus, Loopring utilise ZkRollup (« zk » pour « zéro connaissance »), ce qui lui permet de traiter plusieurs transactions privées en une seule. Le processus zkRollup augmente les vitesses de transaction et réduit les coûts. L’équipe Loopring décrit zkRollup comme « le mécanisme de mise à l’échelle le plus sécurisé que l’industrie connaisse, grâce auquel les utilisateurs peuvent accéder à leurs actifs en toutes circonstances ».

De plus, il a été rapporté en novembre que le PDG de Loopring, Daniel Wang, avait déplacé 61,3 millions de crypto LRC de la couche 1 à la couche 2. À l’époque, les spéculateurs pensaient que la crypto avait été utilisée pour fournir un support et des liquidités au marché GameStop NFT. Après la confirmation d’un marché aujourd’hui, il semble que cette décision pourrait éventuellement étayer ces soupçons.

Avec des rumeurs de partenariat potentiel qui circulent, les fans de la crypto LRC se demandent où elle se dirigera cette année. Plongeons dedans.

Prédictions de prix en boucle

Premier pour les prévisions de prix Loopring, Coinpedia a une prévision 2022 de 7,50 $. Cependant, cette prédiction dépend de la signature d’un partenariat par Loopring avec GameStop. Coinpedia a une prédiction de 4,50 $ si aucun partenariat n’est signé entre les deux sociétés. CryptoNewsZ a une prévision de prix moyen 2022 de 4,76 $ pour LRC. De manière impressionnante, cette prédiction représenterait une hausse de 178% par rapport aux prix actuels. En haut et en bas, LRC devrait atteindre 5,66 $ dans le meilleur des cas et 4,23 $ dans le pire des cas. Quoi qu’il en soit, CryptoNewsZ est optimiste sur les perspectives de cette crypto. Wallet Investor a une prévision de prix 2022 de 3,30 $. Cette prédiction impliquerait une hausse de 93%. En outre, Wallet Investor note que le sentiment entourant la crypto LRC a été extrêmement baissier au cours du mois dernier. Digital Coin a une prévision de prix 2022 de 2,40 $. Ce chiffre représente une hausse de 40 %. Digital Coin a formulé sa prévision de prix à l’aide d’un algorithme propriétaire qui prend en compte les données historiques.

