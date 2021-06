Prédictions de prix en litecoin (LTC) : jusqu’où l’accord NASCAR peut-il prendre LTC ?

Alors que les marchés des crypto-monnaies continuent de fluctuer énormément, il semble que les investisseurs ne deviennent que plus intrigués par ces pièces et jetons numériques. Pour les investisseurs en Litecoin (CCC :LTC-USD), cet enthousiasme semble justifié. En effet, l’intérêt pour les prévisions de prix des experts Litecoin (LTC) en ce moment ne fait que croître.

Une partie de cet intérêt peut être due aux nouvelles récentes concernant l’attrait croissant du Litecoin. Aujourd’hui, il a été rapporté que le pilote NASCAR Landon Cassill serait entièrement payé en Litecoin pour un accord de parrainage avec Voyageur, une société de courtage en crypto.

Le conducteur en question prétend qu’il est un passionné de crypto et qu’il échange de la crypto depuis un certain temps. En conséquence, son choix de sponsor et de paiement peut ne pas sembler peu orthodoxe pour ceux de la communauté des investisseurs en crypto. Cependant, les personnes extérieures à la communauté peuvent considérer ce choix de paiement comme étrange, étant donné la volatilité de ces pièces ces derniers temps.

Par exemple, LTC se négocie actuellement 5% de moins aujourd’hui, sur cette bonne nouvelle par ailleurs. Espérons que l’accord n’a pas encore été signé ou qu’il sera payé à un prix moyen au fil du temps. Cependant, je suppose que c’est le problème de M. Cassill à partir d’ici.

Quoi qu’il en soit, examinons où les experts pensent que LTC se dirige à partir d’ici

Prédictions de prix en litecoin (LTC)

Pour référence, LTC se négocie actuellement à 157,18 $.

InvestingCube semble avoir une fourchette à court terme assez large pour laquelle LTC pourrait négocier. En effet, ce site suggère que LTC pourrait chuter en dessous de 100 $ ou au-dessus de 240 $, selon les conditions du marché à partir d’ici. LongForecast fournit un objectif de prix sur un an et trois ans pour les SLD de 345 $ et 119 $, respectivement. De plus, un article intéressant sur Medium suggère que LTC pourrait atteindre 950 $ d’ici 2025. Il s’agit de l’une des estimations les plus optimistes pour LTC en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.