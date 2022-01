Prédictions de prix EOS : où ira la crypto EOS en 2022 au milieu du changement de marque du réseau ?

Parmi les crypto-monnaies dont les investisseurs n’ont peut-être pas entendu parler se trouve EOS (CCC :EOS-USD). Cependant, l’intrigue s’est développée autour de ce jeton et des prévisions de prix d’experts EOS, à la suite de quelques nouvelles récentes intéressantes.

EOS est une plateforme qui s’adresse aux développeurs. En permettant la création d’applications plus décentralisées (DApps), EOS espère développer les cas d’utilisation du monde réel si désespérément nécessaires dans le monde de la cryptographie. En conséquence, EOS avait sollicité l’aide de Bloquer.un, une société de logiciels blockchain, pour accompagner son développement.

Une bataille intrigante entre la communauté EOS et Block.one est en cours depuis un certain temps. Cela a conduit le fondateur d’EOS, Daniel Larimer, à proposer un rebranding d’EOS dans son intégralité. Ce que cela apportera finalement reste à voir. Cependant, ceux du monde de la cryptographie regardent ce qui se passe comme ils le feraient avec un feuilleton. L’espoir est qu’une nouvelle vision centrée sur la communauté puisse aider cette pièce à s’envoler à nouveau.

Pour ceux qui s’intéressent à EOS, voyons où les experts voient cette pièce à partir d’ici.

Prédictions de prix EOS

Pour le contexte, EOS se négocie actuellement à 2,86 $ par pièce.

WalletInvestor fournit un objectif de cours sur 1 an et 5 ans de 4,73 $ et 10,51 $, respectivement, pour EOS. Capital.com prédit qu’EOS pourrait atteindre 5,20 $ en 2023, 7 $ en 2025 et 11,20 $ en 2028. CoinQuora offre une large gamme à court terme pour EOS. À la baisse, cette pièce pourrait atteindre 3,78 $. Côté hausse, ce site propose un objectif de 22,89 $. Enfin, LongForecast fournit un objectif de prix sur 1 an et 3 ans de 2,41 $ et 5,78 $, respectivement, pour EOS.

