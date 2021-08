Prédictions de prix Ergo Crypto: jusqu’où peut aller la crypto ERG en 2021?

L’une des crypto-monnaies à plus petite capitalisation qui retient beaucoup l’attention ces derniers temps est Ergo (CCC :ERG-USD). En effet, une série de prévisions de prix de la crypto Ergo se sont concrétisées, alors que les investisseurs tentent d’évaluer jusqu’où la crypto ERG pourrait aller.

En effet, le protocole blockchain d’Ergo est celui qui a attiré l’attention ces derniers temps pour un certain nombre de raisons. Les investisseurs semblent apprécier la fonctionnalité DeFi d’Ergo, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de créer des contrats intelligents sur cette blockchain. Cet aspect du réseau d’Ergo ressemble à certains égards à son homologue de crypto-monnaie plus grand Ethereum (CCC :ETH-USD). Cela dit, contrairement à Ethereum, Ergo ne facture pas de frais de transaction pour ceux qui hébergent des dApps. C’est devenu un point clé de différenciation que les investisseurs semblent apprécier.

Cependant, le modèle d’extraction de preuve de travail d’Ergo ressemble à celui de Bitcoin (CCC :BTC-USD) plus près. En conséquence, les investisseurs semblent apprécier le mélange de modèles avec Ergo. Cette crypto-monnaie semble offrir un mélange attrayant de certaines des plus grandes et des meilleures options de cryptographie. En conséquence, pour ceux qui recherchent la “prochaine grande chose”, Ergo a attiré beaucoup d’attention.

Voyons où les experts pensent qu’ERG se dirige.

Prédictions de prix Ergo Crypto

Pour référence, ERG se négocie actuellement à 11,85 $ par jeton, au moment de la rédaction.

WalletInvestor propose des objectifs de prix à un an et à cinq ans de 24,08 $ et 71,64 $, respectivement, sur ERG. De même, Gov.Capital a des objectifs de prix sur un an et cinq ans de 30,30 $ et 158,59 $, respectivement, pour cette crypto-monnaie. DigitalCoinPrice répertorie les objectifs de prix 2021, 2025 et 2028 de 17,49 $, 36,16 $ et 54,53 $ respectivement, pour ERG.

