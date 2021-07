Prédictions de prix Ethereum et Ethereum Classic

Le rallye pour Ethereum (ETH / USD) et Ethereum Classic (ETC / USD) s’est accéléré avec la reprise du volume de crypto-monnaie. Les deux pièces sont passées à 2 350 et 53 dollars, portant leur capitalisation boursière totale à plus de 6 800 et 274 milliards de dollars, respectivement.

Les prix des crypto-monnaies rebondissent

L’action des prix d’Ethereum et d’Ethereum Classic est liée à la performance globale de Bitcoin, qui est passée de moins de 30 000 $ la semaine dernière à près de 40 000 $. Cette performance est intervenue après que des rumeurs ont émergé selon lesquelles Amazon commencerait à accepter Bitcoin plus tard cette année.

S’il est confirmé, ce sera une décision importante étant donné que la plupart des Américains utilisent la plate-forme tous les jours. La nouvelle fait suite à l’annonce d’Elon Musk la semaine dernière selon laquelle Tesla accepterait à nouveau la pièce une fois que le problème des émissions s’améliorerait.

Le prix d’Ethereum augmente également en raison du retour de volume sur les échanges centralisés tels que Coinbase et Binance et les échanges décentralisés tels que Uniswap et PancakeSwap. Le volume croissant sur les DEXE est notable car la plupart des plates-formes décentralisées sont construites à l’aide de la technologie Ethereum.

De plus, la valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi a également atteint plus de 64 milliards de dollars. Ceci est également important, car les plus grandes plates-formes comme Aave, Uniswap, Maker et Compound sont construites à l’aide de la technologie Ether.

Le prix d’Ethereum Classic, en revanche, a augmenté en raison de sa corrélation étroite avec Ethereum, car les deux ont une histoire. De nombreux détaillants achètent Ethereum Classic comme proxy pour Ether.

Les deux devises ont également augmenté en raison de la baisse des rendements obligataires. Le rendement à 10 ans est tombé à 1,23%, indiquant que la Réserve fédérale ne semblera pas agressive de sitôt. De plus, le nombre de cas de Covid a augmenté, mettant en danger la guérison.

Prévision de prix Ethereum

Tableau des prix de l’Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’Ethereum a touché le fond à 1 702 $. Au cours du week-end, la pièce a réussi à dépasser la ligne de tendance baissière indiquée en bleu. Dans une certaine mesure, cette action sur les prix invalide la configuration en triangle descendant. De plus, la pièce a dépassé les moyennes mobiles de 50 et 25 jours. Par conséquent, cela pourrait être le début d’une nouvelle tendance haussière étant donné que le volume augmente. Si cela se produit, le prochain niveau clé à suivre sera de 3 000 $.

Prédiction de prix Ethereum Classic

Prix ​​classique d’Ethereum

Le graphique 1D montre que le prix de l’ETC s’est redressé ces derniers jours. Il est environ 67 % au-dessus du niveau le plus bas de mai de cette année. En cours de route, il a formé ce qui ressemble à un motif tête et épaules inversé. Il a également dépassé les moyennes mobiles courtes et longues. Par conséquent, la devise pourrait continuer à augmenter alors que les taureaux ciblent une résistance clé à 70 $.

