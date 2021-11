Prédictions de prix Ethereum: jusqu’où l’ETH peut-il grimper après un nouveau record?

Aujourd’hui, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (CCC :ETH-USD) connaît une dynamique impressionnante. En fait, cet élan a amené l’ETH à de nouveaux sommets historiques, au-dessus de 4 600 $ par jeton. En conséquence, les investisseurs semblent de plus en plus intéressés par l’impact des prévisions de prix d’Ethereum à la hausse sur cette crypto-monnaie.

En effet, au cours de la dernière année, Ethereum a été l’un des plus grands gagnants dans le monde de la crypto-monnaie. Il alimente de nombreuses fonctions clés qui rendent la blockchain utile, sous-tendant toutes sortes de contrats intelligents. Tout, de la finance décentralisée (DeFi) aux jetons non fongibles (NFT), ne serait sans doute pas possible sans l’existence d’Ethereum.

Cette suprématie technologique de nombreux partisans. Mark Cuban est l’un des leaders d’opinion les plus puissants sur Ethereum en ce moment.

M. Cuban s’est qualifié à plusieurs reprises de « maxi Ethereum », suggérant qu’il est carrément optimiste. En effet, étant donné l’évolution récente des prix avec cette pièce, il semble qu’il ait raison.

Plongeons dans ce que certains des autres experts pensent de la direction que pourrait prendre Ethereum.

Prédictions de prix Ethereum

Pour le contexte, ETH se négocie actuellement à 4 636 $ par jeton, au moment de la rédaction.

WalletInvestor prédit que l’ETH pourrait atteindre 6 918 $ en un an et 17 465 $ en cinq ans. CoinPriceForecast propose un objectif de prix 2021, 2023 et 2026 de 6 921 $, 11 088 $ et 19 110 $, respectivement pour l’ETH. LongForecast fournit des prévisions de prix sur 1 an et 3 ans de 14 103 $ et 20 394 $, respectivement pour ETH Enfin, Gov.Capital fournit des prévisions sur 1 an et 5 ans de 5 713 $ et 15 368 $ pour Ethereum.

