Prédictions de prix Ethereum: où ira l’ETH après que la Chine interdise à nouveau la crypto?

Il y a beaucoup de peur, d’incertitude et de doute semés sur le marché de la crypto aujourd’hui. Les dernières réglementations chinoises en matière de cryptographie sont plus strictes que jamais, et l’ensemble de la classe d’actifs est en conséquence réduit. L’un des plus durement touchés est la crypto numéro deux, Ethereum (CCC :ETH-USD). Les interdictions du pays sur le commerce de crypto frappent Ethereum encore plus durement que le jeu phare de crypto Bitcoin (CCC :BTC-USD). Le réseau Ethereum subissant un coup si dévastateur, les investisseurs examinent les prévisions de prix d’Ethereum pour voir à quoi ressemble son avenir.

Le Parti communiste chinois (PCC) a présenté ses règlements les plus ambitieux jusqu’à présent ce matin. Le pays interdit totalement la transaction de crypto-monnaies. Après avoir passé une grande partie de l’année à écraser les opérations de minage de crypto, ce n’est pas nécessairement une énorme surprise. Dans le passé, ils ont également interdit les offres initiales de pièces de monnaie (ICO), ainsi que les investissements institutionnels en cryptographie. Pourtant, la réglementation coupe une partie importante du pool d’investisseurs crypto du reste du monde.

L’annonce de cette répression s’accompagne également d’un vœu des entités gouvernementales chinoises de réprimer avec diligence les activités minières et commerciales illégales, montrant qu’elles ne proposent pas de réglementation symbolique. Ainsi, la classe d’actifs a été en baisse tout au long de la journée. Bitcoin perd 6% dans l’après-midi et Ethereum a chuté de plus de 8% à la suite de la nouvelle. Il plonge à nouveau sous la barre des 3 000 $, s’échangeant à un peu plus de 2 900 $ cet après-midi.

Où vont les prévisions de prix Ethereum avec les nouvelles réglementations?

Même avec ces interdictions radicales, Ethereum ne va pas simplement tomber de la surface de la terre. Le réseau est bien trop vaste pour être affecté en permanence par l’actualité. Cependant, cela change la trajectoire des gains de la pièce. Les analystes ont pris note de ce qui se passe aujourd’hui, et beaucoup revoient leurs attentes pour Ethereum d’ici la fin de l’année.

Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Ethereum pour voir quelles nouvelles attentes sont définies pour la crypto :

CoinPriceForecast prévoit un prix de fin d’année de 3 380 $ pour l’ETH. L’Economy Forecast Agency pense qu’Ethereum avoisinera les 4 000 dollars avant 2022, mais qu’il ne franchira pas le seuil. Le prix élevé du point de vente pour Ethereum se situe à 3 906 $. DigitalCoin pense qu’Ethereum peut terminer le dernier trimestre de l’année à un peu plus de 4 000 $. Le site prévoit un prix de 4 059 $. WalletInvestor prédit que dans un an, l’ETH sera proche de son ancien sommet, mais encore loin de le dépasser. Sa prévision de septembre 2022 pour Ethereum est de 5 581 $.

