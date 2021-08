Prédictions de prix Ethereum: où le London Hard Fork prendra-t-il la crypto ETH?

Le Ethereum (CCC :ETH-USD) envisage l’une de ses plus grandes révisions de réseau à ce jour. La restructuration verra le réseau changer les algorithmes de vérification, voir les mineurs privés des revenus des frais de transaction et, espérons-le, stabiliser les coûts des frais de gaz. Mais, la question la plus cruciale pour les investisseurs est : « Est-ce que cela maintiendra les prix d’Ethereum sur une tendance à la hausse ? » Beaucoup espèrent que ce sera le cas, et les analystes ont des idées différentes sur la situation des prix des ETH dans un an. Ces idées se reflètent dans les nouvelles prévisions de prix Ethereum.

Le hard fork londonien verra Ethereum tourner la page d’une nouvelle ère. Au bloc 12 965 000 sur la blockchain Ethereum, les changements viendront au réseau. L’objectif principal de ce hard fork est de transférer l’algorithme de vérification d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation. Ce changement réduira la consommation d’énergie associée à l’extraction de la crypto.

De manière plus controversée, la fourchette verra les mineurs perdre les revenus des frais de transaction. Là où auparavant, les mineurs étaient récompensés pour les transactions avec plus d’ETH, cet ETH sera désormais envoyé au réseau pour être brûlé. Le résultat est des mineurs en colère, mais aussi une plus petite quantité de pièces en circulation, ce qui peut finalement faire monter la valeur de l’ETH. Cela contribuera également à éliminer la volatilité des frais de transaction sur le réseau.

Prédictions de prix Ethereum: que signifie la fourchette dure de Londres pour les valeurs ETH?

Avec ce changement de structure majeur à venir pour le réseau, les choses s’annoncent bien pour Ethereum. Mais à quel point peuvent-ils être bons ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix d’Ethereum et voyons ce qu’en pensent les analystes :

WalletInvestor pense que cette refonte pourrait être ce dont Ethereum a besoin pour atteindre son plus haut niveau historique. En août 2022, le point de vente pense que les valeurs ETH pourraient atteindre plus de 4 560 $. L’Economy Forecast Agency pense qu’Ethereum pourrait dépasser 3 700 $ avant la fin de l’année, ce qui représente un gain de près de 50 % en quatre mois. En août prochain, le point de vente pense que l’ETH peut atteindre plus de 8 000 $. La prévision du prix des pièces suggère un prix de fin d’année de 3 400 $ pour Ethereum. La prédiction de DigitalCoin reflète étroitement le même schéma de croissance, prévoyant que la pièce se terminera en 2021 avec un prix de 3 500 $.

