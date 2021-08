Prédictions de prix Ethereum: pourquoi un analyste pense que l’ETH peut surpasser Bitcoin maintenant

Les investisseurs en crypto ont certainement eu une belle course ces dernières semaines. Ceux qui ont investi dans Ethereum (CCC :ETH-USD) ont vu cette crypto-monnaie remonter au-dessus du niveau de 3 000 $. Actuellement, Ethereum détient ce niveau de résistance clé. Cependant, les investisseurs qui considèrent l’ETH comme un avoir à long terme recherchent de plus en plus des prévisions de prix d’Ethereum d’experts pour guider une telle décision.

En effet, les crypto-monnaies n’évoluent pas nécessairement en ligne avec les autres classes d’actifs traditionnelles. Ces actifs sont plutôt basés sur l’offre et la demande d’un ensemble spécifique d’investisseurs.

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière. Actuellement, Ethereum est évalué à un peu moins de la moitié du leader du royaume Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Certaines prévisions de prix Ethereum intrigantes ont commencé à faire surface. L’un en particulier vient de Ki Young Ju, PDG du service d’analyse en chaîne CryptoQuant. Plongeons-nous dans l’analyse de Ju et où il voit ETH se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix Ethereum

Dans un tweet récent, Ju a exprimé sa conviction que l’ETH pourrait potentiellement atteindre un nouveau record historique plus tôt que BTC. Cette prise de position controversée est le résultat de deux facteurs clés. Le premier, selon Ju, est le fait que l’ETH est déjà plus proche de son plus haut historique, ce qui en fait une probabilité statistique. Deuxièmement, il considère que les fondamentaux de l’offre et de la demande sont plus favorables à l’ETH par rapport à la BTC.

Le $ ETH pourrait atteindre son plus haut niveau historique avant le $ BTC à long terme. 1/ Le prix actuel en $ ETH est plus proche de l’ATH par rapport au $ BTC. 2/ Demande plus élevée, offre plus faible. La crise de liquidité côté vente de $ ETH s’intensifie encore, tandis que la réserve de change $ BTC a arrêté sa tendance à la baisse en mai. https://t.co/kdAqu3GE1Z pic.twitter.com/nJVhxJMkhL – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 18 août 2021

Il convient de noter que Ju a eu des prises encore plus controversées dans le passé. Il considère le potentiel de l’ETH de dépasser la BTC à long terme en termes de capitalisation boursière comme une possibilité. Ce point de vue n’est pas largement partagé, mais il est intrigant. De nombreux analystes ont sauté sur le récent hard fork de Londres en tant que moteur de gains démesurés pour Ethereum par rapport à Bitcoin au fil du temps.

Cependant, des rapports récents ont mis en évidence les changements d’approvisionnement à venir sur le réseau Ethereum à la suite de sa mise en œuvre hard fork comme motifs d’optimisme. Les jetons ETH étant brûlés plutôt que créés comme incitations pour les mineurs, une offre réduite devrait faire monter les prix. De plus, Ethereum pourrait connaître une augmentation de la demande en raison d’une évolution vers l’exploitation minière de preuve de participation au fil du temps.

Ces facteurs ont conduit un certain nombre d’autres analystes à rejoindre Ju pour partager l’opinion selon laquelle l’ETH pourrait surperformer BTC. Seul le temps nous dira comment ces crypto-monnaies se comportent les unes par rapport aux autres. Cependant, les investisseurs en crypto sont certainement susceptibles de prendre en considération ce que pensent ces experts.

