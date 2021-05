Prédictions de prix Ethereum: une raison pour laquelle les analystes pensent que l’ETH peut Dethrone Bitcoin

Il semble que pour les investisseurs en crypto, les pires moments de la semaine dernière sont derrière nous. La répression potentielle des crypto-monnaies en Chine et aux États-Unis ne fait plus baisser les prix et le respect de l’environnement devient un sujet de conversation cryptographique standard. Mais avec Ethereum (CCC:ETH-USD) à la recherche d’options plus respectueuses de l’environnement, la médaille est en voie de guérison. Les prévisions de prix d’Ethereum s’attendent à ce que la pièce reprenne de la traction et se tourne vers ses anciens sommets.

Ethereum propose des moyens d’apaiser la nouvelle foule d’investisseurs crypto plus soucieux de l’environnement. Ce faisant, le co-fondateur Vitalik Buterin est au bord d’une réduction gigantesque de la consommation d’énergie de la blockchain.

Ethereum, comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), utilise un algorithme de preuve de travail. En utilisant la preuve de travail, les mineurs doivent essentiellement faire fonctionner des plates-formes minières 24 heures sur 24. Les entrepôts massifs remplis de matériel informatique sont une énorme sève de puissance. C’est une fuite de puissance qui est si grande, en fait, qu’elle a éloigné les partisans de la cryptographie comme Elon Musk des pièces de preuve de travail.

Buterin exprime clairement son intention de faire passer Ethereum de la preuve de travail à la preuve d’enjeu, un algorithme beaucoup moins consommateur d’énergie pour l’exploitation minière. Selon Buterin, ce changement entraînera une baisse de 99% de la consommation d’énergie de la blockchain.

Prédictions de prix Ethereum: où peut aller l’ETH à partir de là?

Ethereum cherche à éclater à nouveau et à se retrouver. Les prévisions de prix croient largement que l’ETH peut le faire. The Ascent rapporte une prédiction pour Ethereum, et ils plaident que la pièce pourrait surpasser Bitcoin pour la domination de la crypto. Citant ses contrats intelligents, ses capacités DeFi et les mises à niveau à venir, on peut affirmer qu’Ethereum a un futur utilitaire beaucoup plus grand que Bitcoin et le surpassera probablement.

William White d’InvestorPlace a rendu compte la semaine dernière de l’attitude des analystes sur Ethereum. Beaucoup avaient suggéré un niveau de l’ordre de 3 000 $ à 3 500 $, lequel est tombé bien en deçà. Cela ne signifie pas qu’Ethereum est en baisse pour le compte, mais cela suggère que la pièce sera un mouvement lent alors qu’elle grimpera vers son ancienne gloire de 4300 $.

Les points de vente de prévisions de prix s’alignent sur cette croyance. Des points de vente comme DigitalCoinPrice et WalletInvestor ne comptent pas sur l’ETH dépassant à nouveau 4000 dollars dans un proche avenir. Les prévisions de prix de DigitalCoinPrice suggèrent une valeur de fin d’année d’un peu moins de 3400 $. WalletInvestor prédit une valeur de 3700 $ pour mai 2022.

