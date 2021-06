Prédictions de prix EthereumMax (EMAX): Floyd Mayweather peut-il aider EMAX à gagner le combat?

Floyd Mayweather n’a pas eu le meilleur week-end. Vendredi, il s’est fait huer de la scène à Bitcoin 2021, le premier Bitcoin (CCC :BTC-USD) conférence. Dimanche, il a été hué sur le ring pour ne pas avoir freiné le YouTuber Logan Paul. Les deux fois, il s’est avéré qu’il faisait du sport EthereumMax (CCC :EMAX-UDakota du Sud) logos. Les deux jours bizarres de Mayweather à Miami vont-ils augmenter les prévisions de prix d’EthereumMax (EMAX) ?

Vendredi était le premier jour de Bitcoin 2021, la plus grande convention de crypto à ce jour, et aussi l’une des plus salissantes. Mayweather s’est retrouvé dans le chaos parmi les nombreux rushers et le dépotoir plein de monnaie vénézuélienne. Il a réussi à provoquer la colère des passionnés de Bitcoin avec sa tenue EthereumMax, que lui et son entourage portaient lors de la convention uniquement Bitcoin.

Le boxeur est allé plus loin. Dans son panel lors de la conférence, il n’a pas beaucoup parlé du Bitcoin. En fait, Mayweather a fait la promotion de la concurrence contre Bitcoin, en déclarant : « Je crois qu’il y aura un jour une autre crypto-monnaie aussi grande que Bitcoin. Il n’est pas clair sur quelle crypto il pense que ce sera. Mais peu importe, cela ne va pas bien avec les amateurs de BTC. Il s’est fait huer assez lourdement.

Le dimanche n’était guère mieux pour le boxeur. Arborant son short EthereumMax, “Money” Mayweather a mené une lutte moins que satisfaisante contre le controversé YouTuber Logan Paul. Le huitième round du combat a été rythmé par des huées ; le public s’est rendu compte qu’il ne verrait aucun combattant frapper la toile.

Prédictions de prix EthereumMax (EMAX) : Mayweather peut-il vous aider ?

Mayweather a accumulé beaucoup d’argent ce week-end, mais EthereumMax n’a pas fait de même.

En fait, EMAX est en baisse de plus de 18% sur la séance de bourse d’aujourd’hui. le Ethereum (CCC :ETH-USD) le jeton mise beaucoup sur le succès du combat Mayweather-Paul, dépensant probablement un joli centime sur le parrainage de Mayweather.

La crypto était la monnaie numérique officielle du combat, les fans pouvant acheter des billets en EMAX. Le jeton EMAX était à la hauteur des attentes, avec un volume de transactions de 16 millions de dollars rien que pour samedi. Le combat sera-t-il suffisant pour amener EMAX à la célébrité, cependant?

Le seul point de vente avec une prévision de prix spécifique est DigitalCoinPrice, qui pense qu’EMAX atteindra seulement 0,00000031 $ en 2021. Cependant, des points de vente comme MarketRealist, sans donner de prévision spécifique sur les prix, appellent EMAX “l’un des altcoins à la croissance la plus rapide”. Avec un volume de transactions en hausse de plus de 100% sur la session d’aujourd’hui, même au milieu des grosses pertes, il sera intéressant de voir si EMAX est vraiment en plein essor.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.