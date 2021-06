Prédictions de prix Fantom (FTM) : jusqu’où une annonce Gemini peut-elle atteindre la crypto FTM ?

Aujourd’hui, les investisseurs dans divers jetons de finance décentralisée (DeFi) voient un tas de nouvelles circuler. N’importe quel jour normal, cette nouvelle serait très certainement un motif de célébration pour les investisseurs dans les jetons DeFi tels que Fantôme (CCC :FTM-USD). Et ceux qui envisagent les prévisions de prix Fantom (FTM) peuvent envisager de charger.

Cependant, FTM se négocie actuellement en baisse de 5% lors d’une journée très rouge dans le monde de la cryptographie. En effet, le sentiment largement baissier fait baisser les crypto-monnaies depuis un certain temps.

Les nouvelles qui ont permis à Fantom de subir des pertes inférieures à celles de bon nombre de ses pairs sont intrigantes. Mercredi, Gémeaux a annoncé qu’il ajoutait Fantom, ainsi que trois autres cryptos, à sa plateforme de trading crypto. De plus, la société a annoncé qu’elle se concentrait sur l’ajout de « plus de jetons DeFi, d’infrastructure et de gestion des données », une décision reprise par Niveaux de gris aujourd’hui.

En effet, cette nouvelle devrait être une grande victoire pour les investisseurs. Et ce sera peut-être le cas sur le long terme. Cependant, pour l’instant, les investisseurs se demandent quand l’hémorragie s’arrêtera sur les marchés de la cryptographie.

En conséquence, voyons ce que les experts pensent de la trajectoire de FTM.

Prédictions de prix Fantom (FTM)

Pour référence, FTM se négocie actuellement à 29 cents par jeton, au moment de la rédaction.

DigitalCoinPrice répertorie les objectifs de prix 2021, 2023, 2025 et 2028 pour FTM à 45 cents, 59 cents, 90 cents et 1,31 $, respectivement. WalletInvestor suggère un objectif de prix sur un an et cinq ans pour Fantom de 94 cents et 3,52 $, respectivement. Gov.Capital est conforme à ces estimations. En conséquence, ce site répertorie un objectif de prix sur un an de 70 cents et une prévision sur cinq ans de 3,78 $ pour FTM.

