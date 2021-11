Prédictions de prix Fisker : pourquoi un analyste voit l’action FSR atteindre 24 $

Tous les regards sont tournés vers le marché des véhicules électriques (VE) après de Rivian (NASDAQ :RIVN) très attendue introduction en bourse (IPO). fabricant de véhicules électriques Fisker (NYSE :RSF) a reçu un relèvement de son objectif de cours de 18 $ à 24 $ par l’analyste de Bank of America John Murphy. En réponse, les actions de FSR montent en flèche de 15% aujourd’hui sur un volume élevé.

Comme beaucoup d’autres entreprises de véhicules électriques, Fisker n’est pas encore rentable. Les investisseurs en actions FSR parient sur la production du Fisker Ocean en novembre 2022. Fisker s’associe au constructeur automobile Magna Steyr (NYSE :MGA) pour créer ces nouveaux véhicules. Fisker a également annoncé son intention de s’associer à CATL, un fabricant de batteries accrédité basé en Chine. Le plan pour le moment est de commencer les livraisons fin 2022 ou début 2023.

Cependant, avec les retards de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de puces, la sortie pourrait très bien être retardée. La société EV augmente également ses dépenses en vue de la production. Les dépenses critiques en recherche et développement ont augmenté de plus de 100 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. À l’heure actuelle, Fisker reste une action extrêmement spéculative dans un marché concurrentiel mais chaud.

Cela dit, l’action FSR a rapporté 28% au cours des trois derniers mois et 43% depuis le début de l’année, dépassant le S&P 500 dans les deux délais. Plusieurs vents favorables, tels que la popularité et l’acceptation croissantes des véhicules électriques et la facture d’infrastructure de plus de 1 000 milliards de dollars, ont propulsé les retours de Fisker cette année.

Jetons un coup d’œil à ce que les autres analystes de Wall Street pensent de Fisker.

Prédictions du cours de l’action FSR : jusqu’où Fisker peut-il aller ?

Morgan Stanley a un objectif de prix de 40 $. L’analyste Adam Jonas pense que le modèle Ocean sera lancé à temps en 2022 et attirera des niveaux de demande élevés.

Crédit Suisse a un objectif de prix de 32 $. L’analyste Dan Levy a déclaré : « Nous pensons que la combinaison des faibles niveaux de pénétration actuels et de l’accélération de l’adoption offre à Fisker une solide opportunité de se tailler une place sur le marché. Levy pense que le modèle Fisker Ocean aura un impact énorme sur le stock FSR, car il ouvrira la voie aux futurs modèles et offrira une première impression aux consommateurs.

RBC Capital a un objectif de prix de 26 $. L’analyste Joseph Spak considère Fisker comme un investissement risque/rendement attrayant qui s’appuie sur des partenaires de fabrication réputés.

Barclays a un objectif de prix de 16 $. L’analyste Brian Johnson a déclaré qu’un investissement dans Fisker n’était pas « sans risque considérable », mais a également déclaré que la société avait le potentiel de produire un « design à cycle rapide plus proche de la mode que de l’automobile ». Enfin, l’objectif de prix moyen de 10 entreprises couvrant Fisker est de 23 $.

